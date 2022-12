Ze względu na duże straty osobowe poniesione na froncie na Ukrainie Kreml podjął decyzję, że nowa fala mobilizacji rezerwistów w Rosji rozpocznie się już 5 stycznia - oznajmił szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyryło Budanow. Prezydent Rosji Władimir Putin podczas wideokonferencji zaprosił przywódcę Chin Xi Jinpinga do Moskwy wiosną przyszłego roku. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba zaapelował do Unii Europejskiej o kolejne pakiety sankcji przeciwko Rosji oraz dostawy sprzętu wojskowego i uzbrojenia dla Kijowa. Szef Głównego Zarządu Wywiadu Wojskowego Ukrainy Kyryło Budanow powiedział, że walki w Ukrainie znajdują się w martwym punkcie. ISW odnotowało jednak sygnały, że Rosjanie mogą przygotowywać się do decydujących działań (prawdopodobnie o charakterze defensywnym) w obwodzie ługańskim, co sugeruje, że walki na Ukrainie niekoniecznie osiągnęły impas. Najważniejsze wydarzenia związane z 310. dniem wojny w Ukrainie zbieramy dla Was w naszej relacji z 30.12.2022 r.