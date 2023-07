Podczas odbywającego się w Wilnie szczytu NATO brytyjski minister obrony Ben Wallace zauważył, że byłoby dobrze, gdyby Ukraińcy okazywali wdzięczność za otrzymywane uzbrojenie, a nie stawiali tylko kolejnych żądań. "Nie jesteśmy Amazonem" - zaznaczył.

Wołodymyr Zełenski na szczycie NATO w Wilnie / YVES HERMAN / POOL / PAP/EPA

Brytyjczycy są jednymi z najbliższych sojuszników Ukrainy. Udowadniają to od pierwszego dnia rosyjskiej inwazji, przekazując sprzęt wojskowy i pomoc humanitarną.

Żeby tego było mało, na trwającym szczycie Sojuszu Północnoatlantyckim w Wilnie premier Rishi Sunak zapowiedział, że zarówno Wielka Brytania, jak i pozostali sojusznicy podwoją swoje wsparcie dla Ukrainy.

Brytyjski minister obrony Ben Wallace zwrócił jednak uwagę, że Ukraina musi przekonać Amerykanów i polityków w innych krajach, że nadal warto przekazywać uzbrojenie. Zauważył, że władze w Kijowie zawsze proszą o więcej, nawet po otrzymaniu kolejnej partii sprzętu wojskowego. Czy nam się to podoba, czy nie, ludzie chcą zobaczyć wdzięczność - powiedział.

Moja rada dla Ukraińców jest tak: zauważcie, że czasami przekonujecie kraje do oddania własnych zapasów. I tak, ta wojna jest szlachetną wojną i tak, widzimy, że walczycie w tej wojnie nie tylko o siebie, ale o nasze wolności. Ale czasami trzeba przekonać ustawodawców na Wzgórzu (Kapitolińskim) w Ameryce, trzeba przekonać wątpiących polityków w innych krajach, że warto, że się opłaca i że coś za to dostaną. Taka jest po prostu rzeczywistość - dodał.

Odniósł się w ten sposób do wczorajszych słów prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który stwierdził, że brak ram czasowych ws. przystąpienia jego kraju do NATO to rzecz "bezprecedensowa i absurdalna" .

Ben Wallace ujawnił, że w czerwcu zeszłego roku on sam pojechał na Ukrainę, gdzie przedstawiono mu listę z potrzebnym sprzętem wojskowym.

Kiedy jechałem 11 godzin (do Kijowa), aby otrzymać listę, to powiedziałem im: wiecie, nie jesteśmy Amazonem - wspomniał, odnosząc do amerykańskiego giganta z branży sprzedaży detalicznej.

Dziś już prezydent Ukrainy złagodził retorykę, mówiąc, że wyniki szczytu NATO w Wilnie są dobre, nawet jeśli Ukraina nie została oficjalnie zaproszona do wspólnoty militarnej. Podkreślił, że jest wdzięczny za otrzymane gwarancje bezpieczeństwa przez kraje G7 .

Zapytany o komentarze Wallace'a, premier Sunak powiedział, że Zełenski był wdzięczny za udzielone dotychczas wsparcie i że w razie potrzeby Wielka Brytania przekaże kolejne partie uzbrojenia.

Prezydent Zełenski wielokrotnie wyrażał wdzięczność za to, co zrobiliśmy - powiedział Sunak na konferencji prasowej na szczycie w Wilnie.

Całkowicie rozumiem pragnienie Wołodymyra, by zrobić wszystko, co w jego mocy, aby chronić swoich ludzi i powstrzymać tę wojnę. Będziemy nadal udzielać mu wsparcia, którego potrzebuje - zaznaczył.