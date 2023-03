Internauci, komentując doniesienia w mediach społecznościowych, są zdania, że to pokaz siły Amerykanów po strąceniu przez Rosjan drona MQ-9 Reaper nad Morzem Czarnym .

Do lotu maszyny nie odniosło się na razie Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej.

Lot około 200 km od Petersburga

To już druga taka sytuacja w ostatnich dniach. W miniony weekend bombowiec strategiczny manewrował nad Morzem Bałtyckim, około 200 km od rosyjskiego Petersburga.

Jedno z lokalnych petersburskich mediów, Fontanka, poinformowało, że dyżurujący we Flocie Bałtyckiej wiedzieli o locie amerykańskiego bombowca i śledzili go przez cały czas jego lotu w pobliżu granic Federacji Rosyjskiej. Jedno ze źródeł portalu powiedziało, że "Flota Bałtycka była gotowa do natychmiastowej odpowiedzi".