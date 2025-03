Do ciszy na niebie i na morzu wezwał prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski w swoim wpisie w mediach społecznościowych zaapelował też o wywarcie dodatkowej presji na Kreml po nocnym zmasowanym ataku Rosjan na ukraińską infrastrukturę gazową. Pierwszym krokiem do ustanowienia pokoju powinno być zmuszenie Rosji do zaprzestania takich ataków - oznajmił.

Zniszczenia po dzisiejszym ataku na Charków / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA "Pierwszym krokiem w kierunku rzeczywistego pokoju musi być zmuszenie jedynego źródła tej wojny, czyli Rosji, do zaprzestania takich ataków na życie. (Obowiązywanie takiego porozumienia) jest możliwe do skontrolowania. Cisza na niebie - zakaz użycia rakiet, dronów dalekiego zasięgu i bomb lotniczych. A także cisza na morzu - realna gwarancja swobodnej żeglugi" - napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych. Zełenski podkreślił, że Ukraina jest gotowa przejść drogę do pokoju i od pierwszej sekundy tej wojny dąży do jego osiągnięcia. "Celem jest zmuszenie Rosji do zatrzymania wojny" - wyjaśnił. "Minionej nocy rosyjska armia przeprowadziła kolejny zmasowany atak na naszą infrastrukturę energetyczną. (...) Rosjanie użyli w sumie niemal 70 rakiet - manewrujących i balistycznych - oraz prawie dwustu dronów uderzeniowych. Wszystko to było wymierzone w infrastrukturę zapewniającą normalne życie" - podkreślił prezydent.



Prezydent Ukrainy zaznaczył, że wszędzie, gdzie to jest niezbędne, trwają prace naprawcze i odbudowa zniszczonych obiektów. Dodał, że amerykańskie F-16 i myśliwce Mirage 2000, dostarczone przez Francję, były w nocy z czwartku na piątek używane do ochrony ukraińskiego nieba. "W szczególności Mirage skutecznie zwalczały rosyjskie pociski manewrujące" - oświadczył. Mirage 2000, które przybyły do Ukrainy miesiąc temu, zostały po raz pierwszy użyte w odpieraniu rosyjskiego zmasowanego ataku powietrznego. Wcześniej w piątek rano dowództwo ukraińskich Sił Powietrznych poinformowało, że rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowany atak na obiekty infrastruktury energetycznej i gazowej Ukrainy. Armia rosyjska użyła 67 rakiet oraz 194 dronów; 34 pociski i 100 bezzałogowców zostało zestrzelonych.