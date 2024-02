Unikatowy egzemplarz przenośnego mostu szturmowego MH 12 trafił w ostatnich dniach do Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. To jedyna taka konstrukcja stworzona przez polskich inżynierów w latach 50. ubiegłego wieku. Znaleziono go w lesie nieopodal Gliwic, gdzie był wykorzystywany w wojskowych ćwiczeniach.

Przenośny most szturmowy MH 12 / Tomasz Ogrodniczuk / Nowy nabytek w zbiorach Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. Trafił tam szturmowy most holowany MH 12. To unikat, ponieważ nie zachowały się inne egzemplarze, a były one wykonane według polskiej myśli technicznej lat 50-tych ubiegłego stulecia. Takie coś z niczego - mówi podpułkownik Tomasz Ogrodniczuk z Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. To nie były konstrukcje samojezdne, ale ciągnione przez czołg T-34. Wiele osób nie wierzyło, że coś takiego istniało, ci którzy wiedzieli - nie wierzyli, że zachował się jakikolwiek egzemplarz. To wytwór polskiej myśli technicznej - dodaje. Wyjaśnił, że w latach 50. ub. wieku inżynierom Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie postawiono zadanie stworzenia pojazdu specjalnego towarzyszącego czołgom. Konstrukcja miała wspierać jednostki pancerne w zadaniach szturmowych. Wojsko Polskie nie dysponowało takimi mostami, po których można było pokonywać różne przeszkody. Konstruktorzy wykorzystywali czołgi T-70, które były wycofywane z uzbrojenia i budowali na ich podwoziu takie mosty. Do naszych zbiorów trafił ostatni tego typu most, najstarszy, robiony właśnie na bazie T-70. Kolejne konstrukcje robiono już na bazie ciągnika artyleryjskiego Mazur D-350 - powiedział. Ppłk Tomasz Ogrodniczuk powiedział, że nowy nabytek czeka generalny remont. Most pozbawiony jest kół, gąsienic, jest też mocno wyeksploatowany - wcześniej służył czołgom ćwiczącym na poligonie. Szef muzeum zapewnił, że po skończonych pracach most będzie jak nowy. Zobacz również: Śmierć dwóch nastolatek po zażyciu substancji psychoaktywnych. Nowe ustalenia

