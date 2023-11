Odgłosy dwóch eksplozji słyszane były w sobotę rano w Kijowie - informuje Reuters, powołując się na świadków. Mer Kijowa Witalij Kliczko oświadczył, że poranne wybuchy to najprawdopodobniej skutki działania systemów obrony powietrznej. Wszystkie drony skierowane na Kijów zostały zastrzelone - powiadomiły władze miasta. W ataku na Ukrainę w nocy z piątku na sobotę rosyjska armia zastosowała 31 dronów, 19 z nich zestrzelono - podały siły powietrzne Ukrainy. Sobota jest 626. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zbieramy w relacji z 11.11.2023 r.

Zdj. ilustracyjne

08:25

W piątek z Ukrainy do Polski odprawiono 23,3 tys. osób, a 21,7 tys. wyjechało z Polski do Ukrainy - poinformowała Straż Graniczna. Od 24 lutego 2022 r. - od początku agresji Rosji na Ukrainę - odnotowano ponad 17,021 mln wjazdów do Polski i ponad 15, 228 mln wyjazdów na Ukrainę.

07:49

Mer Kijowa Witalij Kliczko oświadczył, że poranne wybuchy to najprawdopodobniej skutki działania systemów obrony powietrznej.

Według mediów w stolicy najpierw zagrzmiały głośne eksplozje, a dopiero potem włączyły się syreny alarmu przeciwlotniczego.

"Na lewym brzegu w stolicy były silne wybuchy. Według wstępnych informacji to obrona przeciwrakietowa zareagowała na rakiety balistyczne. Trwa alarm lotniczy" - napisał mer stolicy.

07:30

Reuters informuje o odgłosach dwóch eksplozji słyszanych w sobotę rano w Kijowie. Agencja powołuje się na świadków. Władze Kijowa zwróciły się do mieszkańców o pozostanie w schronach.

07:20

W ataku na Ukrainę w nocy z piątku na sobotę rosyjska armia zastosowała 31 dronów, 19 z nich zestrzelono - powiadomiły siły powietrzne. Przeciwnik zastosował także rakiety. Wszystkie drony, które leciały na Kijów, zostały zestrzelone.

"Obrona powietrzna zniszczyła w nocy 19 dronów Shahed" - podały w porannym komunikacie Siły Powietrzne Ukrainy. Rosjanie zaatakowali obwody odeski, dniepropietrowski, charkowski, połtawski, sumski, kirowohradzki i kijowski. Oprócz dronów Rosjanie wystrzelili także rakiety, w tym Oniks oraz Ch-31.

"Wszystkie drony skierowane na Kijów zostały zastrzelone - powiadomiły władze miasta. Wstępnie - w stolicy nie ma zniszczeń ani ofiar. W komunikacie zaznaczono, że atakując stolicę wróg najprawdopodobniej testuje ukraińską obronę przeciwlotniczą stolicy.

07:15

Trwająca od lata ukraińska kontrofensywa nie zakończyła się sukcesem - mówi PAP analityk Mariusz Cielma. Do skutecznej kontrofensywy potrzebny jest albo element zaskoczenia, albo duże zasoby, którymi można konsekwentnie przełamywać obronę przeciwnika, a Ukraińcy nie mieli ani jednego ani drugiego.

"Najogólniej rzecz biorąc, dla skutecznej ofensywy potrzebne jest przełamanie frontu albo przez nagłe uderzenie nawet i mniejszych sił, ale z zaskoczenia i wyjście na zaplecze przeciwnika, albo przez walenie 'jak młot w ścianę', czyli konsekwentne, fala za falą atakowanie linii obrony. Do tego drugiego scenariusza potrzebne są duże zasoby i przewaga liczebna, którą umownie przyjmuje się na poziomie trzy do jednego" - wyjaśnia redaktor naczelny "Nowej Techniki Wojskowej" Mariusz Cielma, analizując "ograniczone sukcesy" ukraińskiej kontrofensywy na południu Ukrainy.

07:10

Rosyjska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła dwa ukraińskie drony w rejonie Moskwy i Smoleńska - poinformowało w sobotę po północy na Telegramie, cytowane przez Reutersa, ministerstwo obrony Rosji.

Według popularnej rosyjskiej platformy Baza, mającej - jak zauważa Reuters - bliskie powiązania ze służbami bezpieczeństwa, jeden z dronów został zestrzelony niedaleko zakładów metalurgicznych w mieście Kołomna, położonym w odległości 100 km na południowy wschód od Moskwy.

Reuters zastrzega, że informacje Bazy są niemożliwe do zweryfikowania i nie wiadomo czy mają związek z komunikatem ministerstwa obrony.