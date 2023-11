Jedna osoba zginęła, a trzy zostały ciężko ranne w wyniku dwóch wypadków lotniczych z udziałem awionetek, do których doszło w piątek na terenie gminy Ponte de Sor w środkowej Portugalii. Poszkodowani to mężczyźni w wieku od 20 do 40 lat.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Jak poinformowała portugalska obrona cywilna, śmiertelna ofiara wypadku, do którego doszło w gminie Ponte de Sor w piątek wieczorem, to pilot Cessny. Maszyna rozbiła się podczas lotu szkoleniowego krótko po starcie. Według świadków zdarzenia do katastrofy doszło w pobliżu lokalnego lotniska, na którym trwają pokazy lotnicze Portugal Air Summit. W piątek przed południem w pobliżu lotniska w Ponte de Sor doszło do wypadku innej awionetki. Lecące nią dwie osoby przeżyły katastrofę, ale ich stan jest bardzo ciężki. Poszkodowani w obu piątkowych wypadkach lotniczych, jak podają służby, to mężczyźni w wieku od 20 do 40 lat.