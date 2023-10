Rosja wycofała większość okrętów swojej Floty Czarnomorskiej z Sewastopola do innych baz w Rosji i na Krymie - podał w środę "Wall Street Journal". Według gazety jest to symboliczna, jednak niezwykła porażka Władimira Putina. Czwartek jest 589. dniem agresji Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą zbieramy w naszej relacji z 05.10.2023 r.

Prezydent Rosji Władimir Putin / MIKHAIL METZEL / PAP/EPA

05:27

Rosja wycofała większość okrętów swojej Floty Czarnomorskiej z Sewastopola do innych baz w Rosji i na Krymie - podał w środę "Wall Street Journal", powołując się na zachodnich oficjeli i zdjęcia satelitarne. Według dziennika to wynik ukraińskich ataków na Krymie.

Jak informuje gazeta, Rosja wycofała ze swojej głównej bazy wszystkie trzy uderzeniowe okręty podwodne klasy Kilo i dwie fregaty rakietowe i jeden okręt patrolowy, przemieszczając je do Noworosyjska. Inne okręty, w tym okręt desantowy i kilka mniejszych statków rakietowych oraz nowe trałowce, zostały przesunięte do Feodozji na Krymie. Mają one według cytowanych analityków oferować lepszą ochronę.

Według "WSJ" jest to symboliczna, jednak niezwykła porażka Władimira Putina i efekt serii ukraińskich uderzeń, które zniszczyły dwa rosyjskie okręty i kwaterę główną Floty Czarnomorskiej. Dziennik cytuje słowa brytyjskiego wiceministra obrony Jamesa Heappeya podczas konferencji Warsaw Security Forum, który uznał rozproszenie okrętów za "funkcjonalną porażkę" rosyjskiej floty. Nie oznacza to jednak, że Rosjanie nie będą w stanie w dalszym ciągu wystrzeliwać rakiet z Morza Czarnego.

05:23

USA przekazują Ukrainie broń i amunicję, skonfiskowaną Iranowi; pierwszą transzę uzbrojenia przekazano w poniedziałek - poinformowało Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych (CENTCOM).

Przekazało ono już ukraińskim siłom zbrojnym 1,1 mln szt. przejętej irańskiej amunicji 7,62 mm.

"Rząd uzyskał prawo własności do tej amunicji w dniu 20 lipca 2023 r. w drodze cywilnych roszczeń Departamentu (Ministerstwa - PAP) Sprawiedliwości o przepadek przeciwko irańskiemu Korpusowi Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC)" - czytamy w komunikacie.