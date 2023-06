W okupowanej przez Rosjan Nowej Kachowce poziom wody zaczął opadać po powodzi spowodowanej zniszczeniem zapory. Miasto pozostaje bez prądu - poinformował w Radiu Swoboda szef lojalnych wobec Kijowa władz miasta Wołodymyr Kowałenko. W nocy Rosjanie zaatakowali dronami Odessę. 3 osoby zginęły, a 10 zostało rannych. Najświeższe informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

Powódź w Chersoniu, która jest efektem wysadzenia przez Rosjan zapory w Nowej Kachowce / MYKOLA TYMCHENKO / PAP/EPA

06:56

W okupowanej przez Rosjan Nowej Kachowce poziom wody zaczął opadać po powodzi spowodowanej zniszczeniem zapory. Miasto pozostaje bez prądu - poinformował w Radiu Swoboda szef lojalnych wobec Kijowa władz miasta Wołodymyr Kowałenko.

Jeśli chodzi o Nową Kachowkę, woda cofa się, pozostała teraz w strefie parkowej, w dolnej części miasta, która została zalana w pierwszych godzinach i gdzie była największa fala - do 6 metrów. Ta część nadal pozostaje zalana, ale nie ma tam terenów mieszkalnych - powiedział Kowałenko. Dodał, że rosyjskie wojsko pozostaje w Nowej Kachowce. Według naocznych świadków zajmują oni puste mieszkania przy Alei Dnieprowskiej - stwierdził.

Kowałenko w rozmowie z PAP przekazał, że najbardziej ucierpiały położone niżej niż Nowa Kachowka wsie. W niektórych miejscowościach woda sięgała 3 metrów. Rzeką płynęły zwłoki - relacjonował.

Kowałenko mieszka obecnie na terytoriach znajdujących się pod kontrolą Ukrainy, jednak utrzymuje stały kontakt z mieszkańcami swego miasta. O wybuchu zostałem poinformowany o godzinie 4 rano we wtorek 6 czerwca. Pół godziny po zniszczeniu zapory Rosjanie wyłączyli internet. Nie chcieli pewnie, żeby informacja o tym się rozniosła - relacjonował. Wróg nie prowadził żadnej, ale to żadnej ewakuacji! Ludzie samodzielnie zaczęli uciekać z zalanych ulic, chronili się tam, gdzie woda nie sięgała. W czwartek Rosjanie pojawili się na kilku kamazach i zaproponowali wywiezienie ludzi. Do Czelabińska na Uralu - podkreślał mer.

06:50

W nocy Rosjanie zaatakowali dronami Odessę. 3 osoby zginęły, a 10 zostało rannych.

"Podczas nocnego ataku dronów na Odessę wszystkie Szahed-131/136 zostały zniszczone przez siły obrony powietrznej. W wyniku walki powietrznej odłamki jednego z dronów uderzyły w wieżowiec, powodując pożar" - podała armia Ukrainy.

Pożar miał powierzchnię 50 metrów kwadratowych, został ugaszony. Kilka budynków mieszkalnych w okolicy zostało uszkodzonych przez falę uderzeniową.