Zachodnie czołgi, w tym ofiarowane przez europejskich sojuszników Leopardy, biorą udział w trwającej ukraińskiej kontrofensywie, walcząc m.in. w obwodzie zaporoskim. Na froncie zaobserwowano też amerykańskie bojowe wozy piechoty M2 Bradley - informuje w piątek telewizja NBC. Stany Zjednoczone ogłosiły nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości ponad 2 miliardów dolarów. Zdaniem prezydenta USA Joe Bidena nawet przeciwnicy takiej pomocy w Stanach Zjednoczonych uważają, że jeśli Rosja zajmie Kijów, może zaatakować kolejne kraje i dlatego celem jest trwałe bezpieczeństwo Ukrainy. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zebraliśmy w relacji z 09.06.2023 roku.

Chersoń / MYKOLA TYMCHENKO / PAP

20:44

Portal Kyiv Post przypomina o ocenach przedstawicieli Ukrainy, że Rosjanie zaminowali teren zakładów chemicznych Krymski Tytan w Armiańsku na okupowanym Krymie i ostrzega przed skutkami skażenia w przypadku, gdyby Rosjanie wysadzili zakłady

Portal wyraża przypuszczenie, że gdyby w obliczu zbliżania się armii ukraińskiej Kreml zdecydował o zdetonowaniu ładunków, powstałaby toksyczna chmura. Ukraiński analityk Roman Switan uważa za prawdopodobne, iż Rosjanie wysadziliby zakłady, by stworzyć "toksyczną barierę chemiczną" dla armii ukraińskiej - relacjonuje Kyiv Post.



Portal przypomina, że zakłady Krymski Tytan były niegdyś jednym z największych na świecie producentów dwutlenku tytanu - substancji używanej w produkcji m.in. farb i lakierów. Niektóre prekursory tej substancji i jej produkty uboczne są silnie trujące, jak np. kwas siarkowy i dwutlenek siarki.



19:55

Zachodnie czołgi, w tym ofiarowane przez europejskich sojuszników Leopardy, biorą udział w trwającej ukraińskiej kontrofensywie, walcząc m.in. w obwodzie zaporoskim. Na froncie zaobserwowano też amerykańskie bojowe wozy piechoty M2 Bradley - informuje w piątek telewizja NBC.



Według cytowanego przez telewizję analityka Michaela Horowitza z ośrodka Le Beck International, nie ma wątpliwości, że Leopardy biorą udział w akcjach ukraińskiego wojska na froncie.



To byłby pierwszy raz, kiedy Ukraina używa zachodnich czołgów, co jest pewnym znakiem, że to jest poważny (atak) - powiedział ekspert.

19:00

Produkt Krajowy Brutto Ukrainy spadł o 10,5 proc. pomiędzy I kwartałem 2022 i I kwartałem 2023 - powiadomiło ministerstwo gospodarki, powołując się na najnowsze dane statystyczne. Jest to wynik lepszy niż oczekiwano: specjaliści spodziewali się, że rosyjska napaść i prowadzona od roku wojna obronna spowoduje spadek PKB o 14,1 proc.



Te dane wskazują, że gospodarka Ukrainy dostosowuje się i odbudowuje w tempie szybszym niż zakładano - oświadczyła minister gospodarki Julia Swyridenko, informując, że odnotowano wzrost PKB pomiędzy IV kwartałem ubiegłego roku a I obecnego o 2,4 proc.



Wszystko to staje się możliwe m.in. dzięki międzynarodowej pomocy udzielanej przez kraje partnerskie - podkreśliła minister cytowana przez portal Ekonomiczna Prawda.

18:40

Wolontariusze nie są dopuszczani przez służby rosyjskie do objętych powodzią Oleszek na okupowanym lewym brzegu Dniepru - relacjonuje niezależny rosyjski portal Insider. Wolontariusz, który się tam przedostał mówi o licznych ciałach ofiar powodzi.



Jedna z wolontariuszek powiedziała, że do Oleszek nie można się przedostać ani z nich wyjechać. Przewoźnicy na łodziach nie są tam wpuszczani. Jeden z wolontariuszy, który się tam przedostał mówi, że to dlatego, że jest bardzo dużo trupów - powiedziała rozmówczyni portalu. Insider nie podał, kim są wolontariusze, którzy chcieli przedostać się do Oleszek, leżących na okupowanym przez Rosjan lewym brzegu Dniepru.



Ludzie są zablokowani w centrum Oleszek. To 600 osób w szpitalu i jakaś liczba osób w domu kultury. Ewakuowani są bez jedzenia i wody. Próbujemy zorganizować sposób wysłania tam lekarstw, insuliny, jedzenia, wody, koców i generatorów - dodała wolontariuszka.

18:18

Mamy informacje, że Rosja otrzymuje materiały z Iranu, by zbudować fabrykę bezzałogowców - oznajmił rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Administracja USA opublikowała też zdjęcia powstającej fabryki oraz wysłała ostrzeżenie sektorowi prywatnemu na temat podmiotów zaangażowanych w produkcję irańskich dronów.



Mamy informacje, że Rosja otrzymuje z Iranu materiały potrzebne do zbudowania zakładów produkcyjnych UAV (bezzałogowych statków powietrznych) wewnątrz Rosji. Ta fabryka może w pełni zacząć pracę na początku przyszłego roku - powiedział Kirby w oświadczeniu przesłanym redakcjom.

Biały Dom przesłał też zdjęcia satelitarne obiektu w Jełabudze w rosyjskim Tatarstanie, gdzie prawdopodobnie ma rozpocząć się produkcja.



18:00

W okupowanej przez Rosjan miejscowości Hoła Prystań w obwodzie chersońskim woda zaczyna stopniowo opadać i wracać do koryta rzeki - poinformował w piątek portal Suspilne. Sytuacja w miejscowości dotkniętej powodzią wywołaną wysadzeniem przez Rosjan zapory na Dnieprze jest jednak nadal krytyczna - przekazały lokalne władze.



W niektórych miejscach odnotowano spadek poziomu wody od około 50 cm do metra - powiedziała portalowi Switłana Linnyk, szefowa miejscowej administracji lojalna wobec władz ukraińskich.

17:13

84 procent obywateli Ukrainy nie godzi się na żadne ustępstwa terytorialne, nawet za cenę przedłużającej się wojny - wynika z opublikowanych badań Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii. Zaledwie co dziesiąty respondent byłby skłonny zaaprobować koncesje terytorialne w zamian za pokój i zachowanie niezależności.



16:58

Belgia dostarczy Ukrainie pociski artyleryjskie kaliber 105 mm o wartości 32,4 mln euro - poinformował rzecznik belgijskiego ministerstwa obrony.



Amunicja zostanie zakupiona od belgijskich producentów i zostanie dostarczona tak szybko, jak to możliwe - zapewnił belgijski resort obrony.

Według jego danych Belgia udzieliła Ukrainie do tej pory "śmiercionośnego i nieśmiercionośnego" wsparcia wojskowego o wartości 306 mln euro.

16:55

Amerykańskie satelity szpiegowskie wykryły wybuch zapory w Nowej Kachowce tuż przed jej zawaleniem się - podał "New York Times", powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela amerykańskiej administracji. Gazeta donosi, że choć Waszyngton podejrzewa Rosję o spowodowanie eksplozji, to wciąż nie posiada na to dowodów.

16:35

Obszar terenów podtopionych w wyniku wysadzenia przez Rosjan zapory na Dnieprze będzie się jeszcze powiększał przez cztery dni ze względu na ogrom wody w Zbiorniku Kachowskim - ocenił Ihor Syrota, szef koncernu Ukrhidroenerho, operatora ukraińskich elektrowni wodnych.



16:06

Po wieloletnim sporze prawnym scytyjskie złoto wróci do Ukrainy - orzekł holenderski Sąd Najwyższy. O zwrot muzealnych obiektów Ukraina walczyła z Rosją i władzami Krymu od niemal dekady.

15:40

Mieszkańcy Odessy fotografują na miejscowych plażach przedmioty, które trafiły do Morza Czarnego w wyniku zniszczenia przez Rosjan zapory w Nowej Kachowce na Dnieprze. To fragmenty okien, mebli, a nawet lodówka - podał portal Ukraińska Prawda.



Na opublikowanych zdjęciach widać np. ramę okna, butlę gazową i inne odpady. Morze wyrzuca na brzeg również wiele małych zwierząt morskich i gałęzie drzew. W mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia, że ktoś widział unoszący się na falach dach.

15:22

Przełożony dominikanów na Ukrainie ojciec Jarosław Krawiec wyraził opinię, że papież Franciszek i Stolica Apostolska nie mogą odegrać decydującej roli w sprawie pokoju. Jego zdaniem misja papieskiego wysłannika kardynała Matteo Zuppiego, który był w Kijowie, postrzegana jest na Ukrainie "bez żadnych realnych oczekiwań".

Wypowiedź polskiego dominikanina cytuje w piątek Ansa za szwajcarskim portalem katolickim cath.ch.

Bardzo godna uznania i doceniana także na Ukrainie jest pomoc humanitarna dostarczana przez Watykan ludności, zwłaszcza za pośrednictwem kardynała (Konrada) Krajewskiego, a także fakt, iż papież Franciszek ciągle mówi o tym kraju i przypomina o cierpieniu jego mieszkańców - wyjaśnił ojciec Jarosław Krawiec.



Zauważył jednocześnie, że “postawa papieża jest raczej krytykowana" na Ukrainie.

15:05

Armia rosyjska ostrzelała w piątek szpital w miejscowości Hulajpole w obwodzie zaporoskim; dwie osoby nie żyją, dwie są ranne - powiadomił szef gabinetu prezydenta Andrij Jermak.



Wiadomo o dwojgu zabitych pracownikach szpitala - to młodsza pielęgniarka i hydraulik - powiadomił Jermak w Telegramie. Jeszcze dwie osoby zostały ranne.

14:44

W wyniku powodzi, wywołanej na południu Ukrainy przez rosyjskie wojska, podtopionych zostało co najmniej pięć cmentarzy; źródłem zagrożenia epidemicznego są też ciała zwierząt unoszące się w wodzie i obecność metali ciężkich w warstwie mułu na dnie Zbiornika Kachowskiego - ostrzegł niezależny rosyjski kanał na Telegramie Możem Objasnit'.



W ocenie ekologów szczególne zagrożenie stanowi muł nagromadzony na dnie Zbiornika Kachowskiego. W ciągu 67 lat istnienia tamy (w Nowej Kachowce) w tym mule osadzały się odpady przemysłowe, w tym metale ciężkie. Według ekspertów część mułu trafia do wód Morza Czarnego, a pozostała część może wyschnąć i zostać rozniesiona po okolicy przez wiatr - zaalarmował Możem Objasnit'.

14:21

W nocy Rosjanie ostrzelali Ukrainę rakietami z symulowanym ładunkiem nuklearnym - powiedział rzecznik ukraińskiego dowództwa sił powietrznych Jurij Ihnat, cytowany przez portal Unian.

Ch-55 to pociski przeznaczone do przenoszenia ładunku jądrowego. Wystrzelone właśnie przez Rosjan pociski nie były uzbrojone; służą jako taktyczna przynęta, aby zwrócić na siebie uwagę i zmusić nas do marnowania amunicji - dodał Ihnat.



13:55

W obwodzie chersońskim i mikołajowskim władze walczą ze skutkami powodzi, spowodowanej przez wysadzenie przez Rosjan zapory na Dnieprze. W obwodzie chersońskim ewakuowano 2412 osób, w mikołajowskim – 825. Zginęło ogółem pięć osób.

„Według stanu z godz. 12 (11 w Polsce) w obwodzie chersońskim zalanych jest 48 miejscowości, w tym 34 na terenach kontrolowanych przez Ukrainę (3625 domów)” – powiadomił na Facebooku minister spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko. W obwodzie mikołajowskim zalane są 23 miejscowości.

13:25

Po raz pierwszy od wysadzenia zapory na Dnieprze nie odnotowano wzrostu poziomu wody w rzece Inhulec – powiadomił szef władz obwodu mikołajowskiego. W regionie zalanych jest 13 miejscowości, ewakuowano prawie 600 osób.

„Mamy pierwsze dwie godziny bez wzrostu poziomu wody na Inhulcu. Tak samo jest w całym obwodzie – nie odnotowano wzrostu poziomu wody” – powiadomił w Telegramie szef władz obwodu Witalij Kim. Inhulec jest prawym dopływem Dniepru.

Telegram

12:30

Dramat obwodu chersońskiego na południu Ukrainy, dotkniętego powodzią na skutek wysadzenia przez Rosjan zapory na Dnieprze w Nowej Kachowce, to nasza wspólna tragedia, dlatego jesteśmy gotowi przyjąć ponad 3 tys. powodzian z Chersońszczyzny - oświadczył w piątek gubernator regionu kijowskiego Rusłan Krawczenko.

Miasteczko modułowe dla ewakuowanych cywilów powstało m.in. w Browarach pod Kijowem. Powodzianie będą mogli pozostać w tych ośrodkach tak długo, jak będzie to niezbędne. "Ludzie otrzymają tam wszystko, czego potrzebują, czyli m.in. odzież i środki higieniczne. Nawet jeśli ktoś utracił dokumenty tożsamości, pomożemy poszkodowanym w wyrobieniu nowych" - zadeklarował samorządowiec, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

11:21

Japonia jest gotowa zaoferować pomoc humanitarną w wysokości 5 mln dolarów dla poszkodowanych w powodzi spowodowanej wysadzeniem zapory wodnej w Nowej Kachowce - poinformowała w piątek administracja premiera Fumio Kishidy, cytowana przez agencję Reutera.

Premier Kishida zaoferował pomoc swojego kraju po rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim - napisał Reuters. Pomoc będzie dystrybuowana za pośrednictwem organizacji międzynarodowych - dodano w komunikacie.

10:20

W podtopionym mieście Chersoń na południu Ukrainy, zalanym na skutek wysadzenia przez rosyjskie wojska tamy na Dnieprze w Nowej Kachowce, zaczął obniżać się poziom wody; w nocy z czwartku na piątek woda opadła o około 20 cm, lecz jej stan wciąż utrzymuje się na wysokości powyżej 5 metrów - oznajmił szef władz obwodu chersońskiego Ołeksandr Prokudin.

W zachodniej, kontrolowanej przez władze w Kijowie części obwodu chersońskiego trwa ewakuacja cywilów. Dotychczas udało się uratować 2352 osoby i około 550 zwierząt.

Telegram

09:22

We wtorek ukraińskie wojska przeprowadziły skuteczny ostrzał rosyjskiego obozu szkoleniowego w okupowanym Doniecku na wschodzie kraju; w wyniku ataku zginęło 56 żołnierzy wroga, liczba rannych wciąż jest ustalana - poinformował w piątek sztab generalny ukraińskiej armii w porannym komunikacie na Facebooku.

08:26

W nocy z 7 na 8 czerwca Ukraina prowadziła działania kontrofensywne na co najmniej trzech odcinkach frontu w ramach szerszej kontrofensywy, która trwa od niedzieli – oceniają analitycy Instytutu Badań nad Wojną (ISW).

ISW odnotowuje, powołując się na stronę ukraińską, że w rejonie Bachmutu Ukraińcy przeszli od obrony do ataku i posunęli się do przodu w mieście o ok. 200 m, a na jego obrzeżach o niemal 2 km.

„Kontrofensywa będzie prawdopodobnie złożona z wielu elementów o różnej skali, w tym lokalnych ataków, i pomniejsze przedsięwzięcia nie reprezentują maksymalnych zdolności” – wskazano.

07:40

Rosjanie zaatakowali Ukrainę w nocy przy użyciu ok. 16 dronów uderzeniowych oraz sześciu rakiet manewrujących – powiadomiły ukraińskie Siły Powietrzne. Strącono 10 dronów Shahed i Lancet, cztery inne bezzałogowce i cztery rakiety.

„W nocy z 8 na 9 czerwca w godz. od 22. do 4. rano rosyjska armia zaatakowała Ukrainę irańskimi dronami uderzeniowymi Shahed 136/131 oraz wystrzeliwanymi z samolotów rakietami Ch-101/Ch-55” – powiadomiono w komunikacie Sił Powietrznych.

Celem ataków, jak wskazano, były obiekty wojskowe i infrastruktura krytyczna.

Telegram

06:34

Stany Zjednoczone ogłoszą w piątek nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości ponad 2 miliardów dolarów - podała agencja Bloomberg, powołując się na przedstawicieli amerykańskiej administracji.

Nowy pakiet pomocowy zostanie ogłoszony w ramach Inicjatywy Wspierania Bezpieczeństwa Ukrainy, która zapewnia finansowanie dostaw broni dla tego kraju. Pakiet o wartości ponad 2 miliardów dolarów ma zostać przeznaczony na zakup amunicji do obrony powietrznej.

06:30

W powiecie humańskim w obwodzie czerkaskim uderzyły w czwartek wieczorem dwie rosyjskie rakiety; osiem osób zostało rannych – poinformowały władze regionu. Dwie osoby są w stanie ciężkim – sprecyzował szef władz obwodu czerkaskiego Ihor Taburec.

Telegram

06:20

"Wierzę, że będziemy mieć środki, by wspierać Ukrainę tak długo jak trzeba" - powiedział w czwartek prezydent USA Joe Biden podczas konferencji prasowej z brytyjskim premierem Rishim Sunakiem. "Choć w Kongresie słuchać głosy krytyki dotyczące pomocy dla Ukrainy, to nawet krytycy nie sądzą, że Putin zatrzyma się na Ukrainie, jeśli wygra" - podkreślił Biden.