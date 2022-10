Siły ukraińskie dokonały największego przełamania frontu na południu kraju od początku wojny, szybko posuwając się wzdłuż rzeki Dniepr. Dalsze zdobycze terytorialne w obwodzie chersońskim mogą całkowicie odciąć około 25 tysięcy rosyjskich żołnierzy od dostaw zaopatrzenia. W jednej z wyzwolonych wsi w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy odkryto kolejną katownię, w której siły rosyjskie podczas okupacji torturowały miejscowych mieszkańców - podała ukraińska policja. Administracja USA opracowuje odpowiedzi na szereg nuklearnych scenariuszy na Ukrainie, do których może posunąć się Rosja, od użycia taktycznej broni jądrowej po atak na elektrownię atomową - podała CNN. Wydarzenia z 222. dnia rosyjskiej inwazji relacjonujemy dla Was w naszym raporcie z 03.10.2022 roku.

18:08

Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock wyraziła zaniepokojenie groźbami Putina o użyciu bomby atomowej w wojnie w Ukrainie. Traktujemy jego słowa bardzo poważnie, wszystko inne byłoby zaniedbaniem - powiedział Baerbock gazecie "Neue Osnabruecker Zeitung".

W trwającej już ponad 220 dni wojnie Putin "raz po raz pokazywał, że nie cofa się przed najgorszymi zbrodniami wojennymi". Minister podkreśliła też, że "nie możemy i nie będziemy angażować się w szantaż; Putin odebrałby to jako zaproszenie do dalszej eskalacji".



17:55

Rosyjska armia ostrzelała placówkę medyczną w obwodzie charkowskim, zabijając lekarza i raniąc pielęgniarkę - poinformował szef władz tego regionu na północnym wschodzie Ukrainy Ołeh Syniehubow. Budynek został praktycznie całkowicie zniszczony - przekazał.

17:49

W jednej z wyzwolonych wsi w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy odkryto kolejną katownię, w której siły rosyjskie podczas okupacji torturowały miejscowych mieszkańców - podała ukraińska policja.

Katownię odkryto w miejscowości Pisky-Radkiwski w obwodzie charkowskim. "Po deokupacji nasi policjanci dokumentują tu wojenne zbrodnie armii "wyzwolicieli". Kiedy rosyjscy wojskowi weszli do wsi, wygonili miejscowych z ich domów i sami tam zamieszkali" - pisze policja. Opuszczając wieś, okupanci zostawili na drzwiach w domach pułapki.

"Policjanci odkryli w piwnicy kolejną katownię, w której w nieludzkich warunkach przetrzymywano miejscowych. Ludzi zastraszano, bito i znęcano się nad nimi" - dodano.

17:47

Administracja USA opracowuje odpowiedzi na szereg nuklearnych scenariuszy na Ukrainie, do których może posunąć się Rosja, od użycia taktycznej broni jądrowej po atak na elektrownię atomową - podała CNN. Według źródeł telewizji Putin jest pod presją nacjonalistów, choć nie ma jeszcze sygnałów świadczących o przygotowaniach do takiego ruchu.

Jak podaje CNN, plany na ewentualność użycia przez Rosję broni jądrowej są przygotowywane od początku konfliktu i rozpatrywane są różne scenariusze rosyjskiego działania: zarówno bezpośrednie uderzenie z użyciem mniejszej bomby atomowej na polu bitwy, jak i bardziej demonstracyjne ataki, np. detonacja na dużej wysokości lub z dala od zamieszkanych terenów, a także atak na Zaporoską Elektrownię Atomową.

W poniedziałkowym wywiadzie dla telewizji, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby potwierdził, że rozważa różne odpowiedzi na potencjalne użycie broni jądrowej przez Rosję i blisko obserwuje działalność Rosjan w elektrowni.

Zaznaczył jednocześnie, że USA nie odnotowały dotąd żadnych ruchów świadczących o przygotowaniach Rosji do użycia broni masowego rażenia, choć Waszyngton poważnie podchodzi do zagrożenia.

Przyglądamy się temu tak blisko, jak tylko możemy - zaznaczył.

Wcześniej szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego Jake Sullivan mówił, że Biały Dom szczegółowo poinformował Kreml, jakie spotkają go konsekwencje, nazywając je "katastrofalnymi".

Według źródła CNN wtajemniczonego w oceny wywiadowcze USA prawdopodobieństwo ataku jądrowego wciąż uważane jest za niskie. Jednocześnie rozmówca telewizji stwierdził, że dla Putina "porażka nie wchodzi w grę". Inny informator stwierdził, że mimo niezadowolenia Rosjan z mobilizacji, według służb Putin jest pod większą presją ze strony twardogłowych nacjonalistów naciskających na eskalację wojny niż ze strony społeczeństwa czy opozycji.

17:13

Siły ukraińskie dokonały największego przełamania frontu na południu kraju od początku wojny, szybko posuwając się wzdłuż rzeki Dniepr. Dalsze zdobycze terytorialne w obwodzie chersońskim mogą całkowicie odciąć około 25 tysięcy rosyjskich żołnierzy od dostaw zaopatrzenia.

17:03

Dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafael Grossi napisał na Twitterze, że przyjmuje z zadowoleniem uwolnienie dyrektora generalnego ukraińskiej Zaporoskiej Elektrowni Atomowej Ihora Muraszowa, który w piątek został zatrzymany przez Rosjan.

"Otrzymałem potwierdzenie, że pan Muraszow wrócił bezpiecznie do swojej rodziny" - napisał Gossi.

W sobotę MAEA poinformowała, że dzień wcześniej zatrzymano na przesłuchanie dyrektora kontrolowanej przez Rosję elektrowni.

Agencja podała, że zwróciła się do rosyjskich władz o wyjaśnienie i została poinformowana, że "Muraszow został tymczasowo zatrzymany, by odpowiedzieć na pytania".



Wcześniej ukraiński koncern Enerhoatom powiadomił, że Muraszow został uprowadzony przez Rosjan, a miejsce jego pobytu nie jest znane.



16:57

Ministerstwo spraw zagranicznych Estonii przekaże Ukrainie wart ponad 300 tys. euro sprzęt do usuwania materiałów wybuchowych, w tym min czy niewypałów - poinformowała stacja ERR.

Odpowiadamy na wezwanie Ukrainy dotyczące przesłania sprzętu do usuwania materiałów wybuchowych mającego zmniejszyć ryzyko towarzyszące próbom powrotu do normalnego życia mieszkańców dotkniętych wojną obszarów kraju"- powiedział Urmas Reinsalu, szef estońskiej dyplomacji.

16:46

Ramzan Kadyrow poinformował, że zamierza wysłać swoich trzech nieletnich synów na wojnę w Ukrainie. "Wkrótce trafią na najtrudniejsze odcinki linii kontaktu" - napisał na Telegramie lider Czeczenii. "To jest ich pragnienie" - dodał.

16:33

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Estonii wezwało rosyjskiego ambasadora, by "stanowczo potępić" pseudoreferenda przeprowadzone w okupowanych częściach obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego na wschodzie i południu Ukrainy oraz późniejszą decyzję o aneksji regionów - podała agencja BNS.

Marge Mardisalu-Kahar, dyrektor departamentu estońskiego MSZ odpowiadającego za Europę Wschodnią i Azję Centralną, zapewniła rosyjskiego ambasadora, że Estonia nigdy nie uzna wyników nielegalnych referendów, które pod żadnym względem nie są zgodne z prawem międzynarodowym - podano w oświadczeniu resortu.



16:32

Kategorycznie potępiamy zorganizowane przez Rosję fikcyjne referenda i przymusowe włączenie terytoriów Ukrainy do Federacji Rosyjskiej - oświadczył fiński resort po odbytej przez jego przedstawiciela rozmowie z ambasadorem Rosji.

Działania naruszają niezależność Ukrainy i jej integralność terytorialną oraz Kartę Narodów Zjednoczonych - podkreślono w komunikacie. W rozmowie z rosyjskim ambasadorem strona fińska była reprezentowana przez dyrektora departamentu polityki wschodniej ministerstwa.



15:41

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało obywateli Czech do opuszczenia Rosji ze względu na zagrożenie pogorszenia bezpieczeństwa w związku z inwazją na Ukrainę. Czeska dyplomacja ostrzegła też przed podróżami do Rosji.

W komunikacie resortu spraw zagranicznych napisano, że pogorszenie bezpieczeństwa może dotyczyć zwłaszcza obywateli państw Unii Europejskiej oraz NATO. MSZ zaapelował też do obywateli, którzy przebywają w Rosji lub tam się wybierają, aby rejestrowali się w internetowym systemie podróżniczym "Drozd", który jest odpowiednikiem polskiego systemu "Odyseusz".

Jeśli Czesi są zdecydowani na pozostanie w Rosji, ministerstwo zaleca zachowanie najwyższej ostrożność.

15:28

Turecka stocznia RMK Marine zwodowała pierwszą korwetę dla ukraińskiej marynarki wojennej - podał tygodnik Newsweek Romania, cytujący przedstawicieli władz w Kijowie. Jednostka to okręt klasy Milgem, który będzie pływał pod nazwą Hetman Iwan Mazepa.

Informację o uroczystości zwodowania jednostki potwierdził minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow.

"Z okrętami takimi jak ten, Morze Czarne i Azowskie będą bezpieczne" - napisał na Twitterze Reznikow, zapowiadając, że po odbiciu Krymu okupowanego przez Rosjan jednostka będzie stacjonować w ukraińskim porcie w Sewastopolu.



15:21

Ósmy pakiet sankcji wobec Rosji coraz bliżej. "Jesteśmy bardzo blisko porozumienia" - powiedział polski ambasador przy UE Andrzej Sadoś.

15:19

Stoimy razem i wspieramy Ukrainę i jej obywateli w ich walce o wolność, jedność i sprawiedliwość ich kraju - powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz w Erfurcie na marginesie uroczystości z okazji 32 lat jedności Niemiec . I jasne jest, że będziemy nadal udzielać wsparcia tak długo, jak będzie to konieczne - dodał.

Jest również jasne, że Niemcy są zaangażowane w zapewnienie, aby europejski porządek pokojowy, zagrożony brutalną rosyjską wojną agresji na Ukrainie, znowu obowiązywał, podkreślił Scholz.

Kanclerz sprecyzował, że oznacza to, że nie atakuje się swoich sąsiadów i nie przesuwa granic siłą. Do tego też wzywamy prezydenta Rosji: powinien zakończyć swoją wojnę - powiedział Scholz.

15:18

Duma Państwowa, izba niższa rosyjskiego parlamentu, formalnie potwierdziła aneksję czterech okupowanych ukraińskich regionów. Decyzja została podjęta jednogłośnie - za przyłączeniem do Rosji obwodów donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego zagłosowało 450 deputowanych.

13:54

Jeśli prezydent Rosji Władimir Putin użyje broni nuklearnej na Ukrainie, USA i ich sojusznicy zniszczą wszystkie rosyjskie jednostki wojskowe w tym kraju i zatopią rosyjską Flotę Czarnomorską - uważa były dyrektor CIA i emerytowany amerykański generał David Petraeus.

Petraeus wyjaśnił, że nie rozmawiał na temat możliwej odpowiedzi USA na nuklearną eskalację ze strony Rosji z doradcą prezydenta Joe Bidena ds. bezpieczeństwa narodowego Jake’iem Sullivanem - przekazał brytyjski dziennik "Guardian".

Mówiąc hipotetycznie, odpowiedzielibyśmy, kierując kolektywnym wysiłkiem NATO, by zniszczyć każdą rosyjską konwencjonalną siłę, jaką widzielibyśmy lub moglibyśmy zidentyfikować na polu bitwy na Ukrainie, a także na Krymie, oraz każdy okręt na Morzu Czarnym - powiedział Petraeus w rozmowie ze stacją ABC News.

13:53

Zmarło trzech rekrutów z rosyjskiego garnizonu znajdującego się we wsi Poroszyno leżącej ok. 130 km na wschód od Jekaterynburga; mężczyźni przybyli do ośrodka szkoleniowego w ramach zarządzonej w drugiej połowie września przez władze rosyjskie mobilizacji - podał niezależny portal Meduza.

12:35

Władze Kijowa wzywają mieszkańców stolicy Ukrainy do noszenia maseczek w miejscach publicznych w związku z epidemią Covid-19. Poinformowała o tym rada miasta w mediach społecznościowych.



Administracja miejska zaleca używanie środków ochrony osobistej m.in. w transporcie publicznym i instytucjach edukacyjnych.

12:00

Szef obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj zapowiedział, że region zostanie wkrótce odbity przez ukraińskie siły, a osoby, którzy sprzyjają Rosji, nie doczekają się nadejścia rosyjskich władz.

Tego samego dnia ukraińska prokuratura generalna powiadomiła o skazaniu na 12 lat więzienia mieszkańca obwodu ługańskiego za przekazywanie Rosjanom informacji o Siłach Zbrojnych Ukrainy.

11:22

Straż Graniczna podsumowała na Twitterze liczbę odpraw osób, które przyjechały z Ukrainy od ataku Rosji na ten kraj.

SG podała, że we wrześniu odprawiła z Ukrainy do Polski 737,5 tysiąca osób, w sierpniu - 781 tysięcy, w lipcu - 722 tysiące, w czerwcu - 707 tysięcy, w maju - 669 tysięcy, a w kwietniu - 661 tysięcy.

Najwięcej, bo aż 2 miliony osób przybyło z Ukrainy do Polski w marcu. W pierwszych dniach wojny, od 24 do 28 lutego, tę granicę przekroczyło 355 tysięcy osób.

Łącznie od 24 lutego z Ukrainy do Polski Straż Graniczna odprawiła ponad 6,748 mln osób. Z kolei na Ukrainę od 24 lutego wyjechało z Polski ponad 4,962 mln osób.

11:00

Stany Zjednoczone zamierzają przekazywać Ukrainie pomoc finansową w wysokości 1,5 miliarda dolarów miesięcznie w okresie wojny z Rosją i namawiają europejskich sojuszników do podobnej pomocy finansowej - przekazała agencja Bloomberga za anonimowymi źródłami.



Administracja prezydenta USA Joe Bidena prowadziła w ostatnich dniach rozmowy z przedstawicielami Unii Europejskiej w tej sprawie. Sojusznicy rozmawiają o wprowadzeniu mechanizmu regularnej pomocy dla ukraińskiej gospodarki w miarę przeciągania się wojny - przekazało źródło Bloomberga, cytowane w niedzielę. Przedstawiciele UE zostali ostrzeżeni, że w amerykańskim Kongresie pojawią się żądania związane z długoterminowym wsparciem i większym podziałem obciążeń finansowych między sojuszników Ukrainy.

10:33

Rosyjscy okupanci kazali nauczycielom przeprowadzić specjalną lekcję, aby wpajać dzieciom w Mariupolu, że miasto "zawsze było rosyjskie - podała w poniedziałek agencja Ukrinform, cytując doradcę mera Mariupola Petra Andriuszczenkę, który jest lojalny wobec Kijowa.



Mariupol. Samo dno. Nauczycielom we wszystkich szkołach kazano jutro poświęcić czas lekcyjny na rozmowę o ważnych sprawach. Dzieciom w każdym wieku mają mówić, że Mariupol zawsze był rosyjski - napisał Andriuszczenko na Telegramie.

09:50

Niezwykle szybkie przyznanie przez rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, iż podczas "częściowej mobilizacji" na wojnę z Ukrainą popełniono błędy, podkreśla skalę dysfunkcji w pierwszym tygodniu obowiązywania mobilizacji - oceniło w poniedziałek brytyjskie ministerstwo obrony.



W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że 29 września Putin zwrócił się do Rady Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie "częściowej mobilizacji", którą ogłosił 21 września. Powiedział, że "w trakcie tej kampanii mobilizacyjnej pojawia się wiele pytań i musimy szybko poprawić nasze błędy i nie powtarzać ich".

09:20

W walkach nad Morzem Czarnym poległ pułkownik Mychajło Matiuszenko, pseudonim "Dziadek", który dowodził grupą lotników znanych jako "Duch Kijowa" i odpowiedzialnych za obronę powietrzną stolicy Ukrainy w pierwszych miesiącach rosyjskiej inwazji - poinformował mer podkijowskiej Buczy Anatolij Fedoruk.



Matiuszenko zginął w czerwcu, jednak dopiero teraz zostanie pochowany w Buczy, z której pochodził - podała Ukrainska Prawda. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek o godz. 13 czasu polskiego.

08:55

"Ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych na godz. 11" - poinformował wiceszef polskiej dyplomacji Marcin Przydacz. "Zostanie mu przedstawione polskie stanowisko nieuznające pseudoreferendów na Ukrainie i prób włączenie części terytorium tego kraju do Rosji" - dodał polityk.

08:50

"Duża część świata zastanawia się nad tym, czy Putin użyje broni nuklearnej. Użycie jej w jakiekolwiek formie byłoby absolutnym szaleństwem i samobójstwem. Nie możemy poddawać się presji psychologicznej, ale jednocześnie trzeba być przygotowanym na różne scenariusze" - mówi były szef biura informacji NATO w Moskwie Robert Pszczel, który był gościem programu "7 pytań o 7:07" w Radiu RMF24.

08:35

Upadek miasta, którego aneksję dzień wcześnie ogłosiła Rosja, jest dla Rosji upokarzające - tak szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch ocenił odbicie miasta Łyman przez Ukrainę.



Jak oświadczył w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, miasto Łyman w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy zostało w pełni oczyszczone z rosyjskich wojsk przez ukraińskie siły zbrojne.

08:11

Komisarz wojskowy Kraju Chabarowskiego w azjatyckiej części Rosji stracił stanowisko, a połowę zmobilizowanych pod jego zarządem osób odesłano do domów, ponieważ nie spełniali kryteriów - podała agencja Reutera, cytując gubernatora regionu Michaiła Diegtiariowa.



Ogłoszona przez prezydenta Władimira Putina 21 września mobilizacja na wojnę z Ukrainą wywołała powszechne niezadowolenie wśród urzędników i obywateli z uwagi na sposób jej prowadzenia. Pojawiły się skargi, że wezwania do wojska wysyłano mężczyznom w oczywisty sposób nienadającym się do służby.

07:44

Fala krytyki pod adresem rosyjskiego dowództwa po ogłoszeniu "częściowej mobilizacji" i wycofaniu wojsk z Łymanu w Donbasie, podważa narrację Kremla na temat wojny na Ukrainie i pośrednio uderza w prezydenta Władimira Putina - ocenił amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Porażka w Łymanie i obwodzie charkowskim, w połączeniu z błędami w ogłoszonej wcześniej przymusowej mobilizacji, wywołały "dramatyczne zmiany" w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej - napisano w specjalnym wydaniu raportu waszyngtońskiego think tanku.

Sponsorowane przez Kreml rosyjskie media i tzw. blogerzy wojskowi opłakują utratę Łymanu, a jednocześnie krytykują biurokratyczne niepowodzenia związane z mobilizacją. Za porażkę obwiniają brak odpowiedniego zaopatrzenia i wzmocnienia rosyjskich sił w Donbasie.



07:30

Zełenski powiedział w swoim wystąpieniu, że kiedy flaga ukraińska wraca na tereny wyzwolone, "nikt nie pamięta rosyjskiej farsy z kilkoma kawałkami papieru i aneksjami".

"Oczywiście poza organami ścigania Ukrainy. Bo każdy, kto jest zamieszany w jakiekolwiek elementy agresji przeciwko naszemu państwu, będzie za to odpowiedzialny" - podkreślił.

06:58

Groźba ataku powietrznego i rakietowego wroga - na całym terytorium Ukrainy. Ostatniej doby okupanci przeprowadzili 11 ostrzałów przy użyciu rakiet i 10 nalotów. Tak brzmi najnowszy komunikat sztabu generalnego ukraińskiej armii.

06:33

Problemy bezpieczeństwa i konsekwencje agresywnej wojny Rosji przeciwko Ukrainie, a także tworzenie europejskiej wspólnoty politycznej będą głównymi tematami nieformalnego szczytu Unii Europejskiej, który odbędzie się w Pradze w dniach 6-7 października.

06:20

Szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak, podczas wizyty w Turcji omówił najnowsze działania Rosji na spotkaniu z doradcą prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake'em Sullivanem - podała agencja Ukrinform.



W ramach wizyty w Republice Turcji szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak odbył spotkanie z doradcą prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake'em Sullivanem, na którym omówiono najnowsze agresywne działania Federacji Rosyjskiej - napisano w komunikacie kancelarii ukraińskiego prezydenta.

Jermak wysoko ocenił poziom wsparcia gospodarczego i obronnego, jakiego Stany Zjednoczone udzielają Ukrainie. W tym kontekście zwrócił uwagę na niedawne ogłoszenie kolejnego pakietu pomocy USA o wartości 1,1 mld dolarów oraz podpisanie przez prezydenta USA Joe Bidena zatwierdzonej przez obie izby Kongresu USA ustawy o przyznaniu Ukrainie dodatkowego wsparcia w wysokości 12,35 miliarda dolarów.



Ponadto Jermak podkreślił, że decyzja Kremla o uznaniu tzw. "referendów" na terenach czasowo zajętych przez Rosję wymaga natychmiastowej i adekwatnej reakcji społeczności światowej. "Nie możemy pozwolić na powtórkę scenariusza krymskiego. Zareagujemy ostro i w sposób skonsolidowany" - oświadczył.

05:50

Minister obrony Stanów Zjednoczonych Lloyd Austin powiedział w wywiadzie dla CNN, że siły zbrojne Ukrainy robią postępy w rejonie Chersonia, co oznacza swoistą "zmianę dynamiki" działań bojowych sił ukraińskich przeciwko rosyjskiej armii.



To, co teraz widzimy, to w pewnym sensie zmiana dynamiki wojny - skomentował sukcesy Ukraińców szef Pentagonu.



Podkreślił, że siły ukraińskie pokazały się "bardzo, bardzo dobrze" w obwodzie charkowskim, a w rejonie Chersonia również robią postępy.



Austin przypisał to dobremu wyszkoleniu i praktycznemu doświadczeniu ukraińskiego wojska, a także efektywnemu użyciu broni dostarczonej przez Stany Zjednoczone i innych sojuszników. Podkreślił skuteczność wykorzystania przez Ukrainę systemów rakietowych HIMARS, za pomocą których można precyzyjnie niszczyć potencjał militarny Rosjan.

05:30

W swoim wystąpieniu Wołodymir Zełenski podkreślił, iż sukces sił ukraińskich nie ogranicza się do Łymanu w obwodzie donieckim. "Historia wyzwolenia Łymanu w obwodzie donieckim stała się teraz najbardziej popularna w mediach. Ale sukcesy naszych żołnierzy nie ograniczają się do Łymana" - oświadczył ukraiński prezydent.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że siły ukraińskie wyzwoliły dwie małe miejscowości w obwodzie chersońskim - Archangielskie i Myrolubiwkę. To jeden z obwodów, w których Kreml przeprowadził pseudoreferenda akcesyjne.

Zełenski wspomniał o obu miejscowościach, dziękując przy tym poszczególnym jednostkom sił ukraińskich za poświęcenie na froncie.

05:22

Wcześniej w sieciach społecznościowych pojawiły się niepotwierdzone doniesienia o udanych działaniach ofensywnych wojsk ukraińskich w obwodzie chersońskim, na zachodnim brzegu Dniepru, m.in. o zajęciu miejscowości Chreszczeniwka i Zołota Bałka.



05:11

Białoruska niezależna Nasza Niwa analizuje relacje rosyjskich "blogerów frontowych", z których wynika, że siły ukraińskie doszły do miejscowości Dudczany.



Potwierdzenie tych nieoficjalnych informacji oznaczałoby, że Ukraińcy od soboty weszli w głąb rosyjskich pozycji na ponad 20 km, a rosyjski front na tym odcinku może się załamać.