Ramzan Kadyrow poinformował, że zamierza wysłać swoich trzech nieletnich synów na wojnę w Ukrainie. "Wkrótce trafią na najtrudniejsze odcinki linii kontaktu" - napisał na Telegramie lider Czeczenii. "To jest ich pragnienie" - dodał.

Ramzan Kadyrow / MIKHAIL METZEL / SPUTNIK / KREMLIN POOL / PAP/EPA

"Młody wiek nie powinien przeszkadzać w szkoleniu obrońców naszej Ojczyzny" - zaczyna swój wpis Kadyrow. Jak podkreśla, Achmat, Eli i Adam mają odpowiednio 16, 15 i 14 lat.

"Ich szkolenie wojskowe rozpoczęło się jednak dawno temu - prawie od najmłodszych lat. (...) Zawsze wierzyłem, że głównym celem każdego ojca jest zaszczepienie pobożności u swoich synów i nauczenie ich obrony rodziny, ludzi, ojczyzny" - pisze Kadyrow.

"Jeśli chcesz pokoju, przygotuj się na wojnę!" - dodał.

"Czas pokazać się w prawdziwej walce"

Według Kadyrowa to jego synowie sami podjęli decyzję o wzięciu udziału w wojnie.

"Achmat, Eli i Adam są gotowi do wykorzystania swoich umiejętności w specjalnej operacji wojskowej (jak Rosja propagandowo nazywa wojnę w Ukrainie - przyp. red.). Nie żartuję. Czas pokazać się w prawdziwej walce, a to jest ich pragnienie. Wkrótce trafią na linię frontu i znajdą się w 'najtrudniejszych odcinkach linii kontrataku'" - dodał przywódca Czeczeni.

Telegram

"Apeluję do osób, które nic nie robią i twierdzą, że moi bliscy nie biorą udziału w specjalnej operacji wojskowej - w niedalekiej przyszłości będziecie mieli okazję objąć stanowiska z chłopakami i osobiście przekonać się, że Achmat to MOC! Pokaż na miejscu swojego ducha, swoją ideologię i ogólnie, jaki jesteś. Udowodnij, że jesteś przynajmniej trochę mężczyzną" - pisze Kadyrow.

"Nieletnie dzieci będą w stanie zmiażdżyć was na strzępy"

Lider Czeczeni zwrócił się także do swoich przeciwników.

"Zwracam się także do was, kanapowych czeczeńskich ‘wojowników", którzy nas krytykują i zasiadają przed komputerami w Europie. Chodźcie, przyjedźcie do Ukrainy, przekonajcie nas, że nie nosicie spódnicy i nie chowacie się" - napisał.

"Jesteśmy przekonani, że nawet nieletnie dzieci będą w stanie zmiażdżyć was na strzępy, ponieważ nie macie ani ducha, ani honoru, ani godności" - dodał Kadyrow.

Portal "Ukrainska Pravda" informuje, że Kadyrow ma 4 synów i 6 córek.