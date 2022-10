Ósmy pakiet sankcji wobec Rosji coraz bliżej. "Jesteśmy bardzo blisko porozumienia" - powiedział polski ambasador przy UE Andrzej Sadoś.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Według polskiego ambasadora pozostają do wyjaśnienia już tylko kwestie techniczne. Dyskutowane są szczegóły ustanowienia pułapu na rosyjską ropę.

Sadoś dodał, że trwają techniczne prace nad zapisami dotyczącymi limitu cenowego na ropę naftową w transporcie morskim tak, by uwzględniały one postulaty krajów członkowskich, z których pochodzą firmy dysponujące flotami tankowców.



Jesteśmy bardzo blisko porozumienia. Jest determinacja państw członkowskich, żeby to porozumienie nastąpiło możliwie najszybciej. Jestem przekonany, że nikt nie będzie poszukiwał pretekstów do tego, żeby spowolnić czy zablokować prace - zaznaczył polski dyplomata.

Ambasador przyznał natomiast, że nie udało się wpisać na listę sankcyjną diamentów pochodzących z Rosji. Chodzi o weto Belgii. Antwerpia - światowa stolica diamentów - boi się strat finansowych. Jest to bardzo smutne i etycznie niewytłumaczalne, dlaczego diamenty zostały wykreślone z list sankcyjnych. Myślę, że tu jest bardzo duża rola dla opinii publicznej i mediów w piętnowaniu tego typu przypadków. Mówimy tu o bardzo bogatej gałęzi przemysłu, która jest ukierunkowana na bardzo bogatych ludzi - mówi Sadoś.

Drugą porażką jest wykreślenie z unijnej czarnej listy patriarchy Cyryla. Tym razem ze względu na sprzeciw Węgier.