O godzinie 8:00 Gazprom całkowicie wstrzyma dostawy gazu do Polski w ramach kontraktu jamalskiego. Powodem jest fakt, że Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) nie chce płacić za ten surowiec w rublach, czego domaga się Moskwa. Przedstawiciele rządu zapewniają, że Polska i tak miała z końcem roku odciąć się od rosyjskiego gazu, a decyzja Gazpromu nie sprawi, że nagle w naszych domach zabranie błękitnego paliwa.

Banknot 5000 rubli na palniku gazowym (zdjęcie ilustracyjne) / shutterstock /

Od godziny 8:00 do Polski przestanie płynąć gaz z Rosji. Gazprom wstrzymał dostawy, ponieważ strona polska odmówiła płacenia w rublach.

Minister Klimatu Anna Moskwa zapewniła we wtorek, że Polska jest przygotowana na taki scenariusz. "Od pierwszego dnia wojny deklarujemy, że jesteśmy gotowi na pełną niezależność od rosyjskich surowców" - powiedziała.

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski stwierdził z kolei, że Polska i tak z końcem grudnia miała odciąć się od rosyjskich dostaw gazu. "Rosjanie to przyspieszają" - mówił.

Naimski zapewnił, że wszyscy odbiorcy gazu w Polsce otrzymają ten surowiec na poziomie, na jakim otrzymywali go do tej pory.

Wyjaśnił, że Gaz-System (operator polskiego systemu przesyłu gazu - red.) dysponuje w tej chwili różnymi wejściami do polskiego systemu przesyłowego; to jest Gazoport w Świnoujściu czy wejście z Niemiec przez rewers gazu w Gazociągu Jamalskim.

Ponadto Gaz-System ma możliwość pozyskania gazu również interkonektorem czeskim, 1 maja uruchomiony zostanie interkonektor, który połączy terminal w Kłajpedzie z Polską, a 1 października uruchomiony będzie Baltic Pipe - wtedy gaz popłynie do Polski z Norwegii.

"Przesyłowy system gazowy w Polsce jest zrównoważony, zbilansowany, a odbiorcy mogą się czuć bezpiecznie" - podkreślił Naimski.

Obecnie magazyny gazu w Polsce zapełnione są w ok. 80 proc. i nie ma potrzeby, aby korzystać z zapasów.

Europa odwróci się do rosyjskiego gazu?

O tym, że Unia Europejska chce uniezależnić się od dostaw gazu z importu, szczególnie z Rosji, mówiła przebywająca w Polsce komisarz UE ds. energii Kadri Simson.

Przedstawicielka KE zwróciła uwagę, że europejska sieć przesyłu gazu jest stosunkowo dobrze połączona, a sieć energetyczna - odporna. W jej ocenie można uniknąć potencjalnych szkód w przypadku przerwania dostaw. Jednak wycofanie się z importu gazu z Rosji oznacza, że musimy uzupełnić tę energię np. dostawami gazu z terminali LNG.

"Będziemy patrzeć na Algierię, Norwegię i Azerbejdżan" - powiedziała.

Simson zapowiedziała powstanie europejskiej platformy, która będzie "platforma dobrowolnych wspólnych zakupów".

Rosja żąda rubli za gaz

24 lutego Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę. Kraje zachodnie nałożyły liczne sankcje na agresora. W odpowiedzi Kreml ogłosił, że będzie domagał się płatności za rosyjski gaz w rublach.

Według KE, firmy mogą wpłacać euro lub dolary na subkonto Gazprombanku, o ile takie działanie nie będzie naruszało sankcji i pod warunkiem, że Rosjanie wyrażą zgodę na takie rozwiązanie. Następnie Gazprombank będzie wymieniał zachodnie waluty na ruble i deponował na drugim koncie firmy kupującej.

Takie rozwiązanie jest także zawarte w dekrecie Putina. Gazprombank ze względu na to, że jest zaangażowany w rozliczanie transakcji dotyczące dostaw energii do UE, jest wyłączony z unijnych sankcji. Problemem jest jednak - jak wskazuje KE - że do takiego działania mógłby zostać zaangażowany bank centralny Rosji, na który Zachód nałożył ograniczenia.