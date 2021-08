Rośnie skandal wokół przyjmowania Afgańczyków we Francji. Wywołała go informacja, że wśród afgańskich uchodźców - ewakuowanych do tego kraju - znajdowało się pięciu talibów. Jeden z nich został umieszczony w areszcie tymczasowym, pozostali... mieszkają w jednym z podparyskich hoteli.

