Przewodniczący Komisji Wywiadu Izby Reprezentantów USA Adam Schiff powiedział, że jest bardzo mało prawdopodobne, aby ewakuacja z Afganistanu zakończyła się do 31 sierpnia. "Myślę, że to możliwe, ale myślę też, że jest to bardzo mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę liczbę Amerykanów, którzy wciąż muszą zostać ewakuowani" – stwierdził.

