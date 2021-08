"Sytuacja staje się coraz niebezpieczniejsza" – tak o tym, co dzieje się na lotnisku w Kabulu mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Dodaje, że pojawiają się informacje o możliwych zamachach terrorystycznych. W ten sposób tłumaczy, dlaczego coraz mniej ludzi z listy do ewakuacji trafia do bezpiecznej strefy przy lotnisku w stolicy Afganistanu.

