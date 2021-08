Trzyosobowa polsko-afgańska rodzina nie może wrócić z Mazar-i Szarif do Polski. To urodzony w Afganistanie i mieszkający od 30 lat w Polsce mężczyzna, jego żona i szesnastomiesięczna córka. Są w stałym kontakcie z polską ambasadą w Indiach - w Afganistanie nie ma takiej placówki - i jak mówią, ambasada nic nie robi, żeby im pomóc.

Po przejęciu władzy przez talibów w Afganistanie panuje chaos / STRINGER / PAP/EPA

Małżonkowie od półtora roku są w Afganistanie. W tym czasie paszport pani Bożeny stracił ważność.

Od maja ubiegłego roku Polka próbuje wyrobić nowy dokument, ale przez sytuację wynikającą z pandemii i fakt, że 16 miesięcy temu urodziła dziecko, nie mogła się wybrać do Indii. Z kolei do tej pory, nie dotarł do niej pracownik konsulatu. W efekcie kobieta nie ma paszportu w ogóle, a dziecko ma afgański dokument, z którym nie opuści kraju.

"Czas na wywiezienie polskich współpracowników się kończy" Piotr Szydłowski / RMF FM

NIE PRZEGAP: Dramatyczne sceny na lotnisku w Kabulu. Ludzie chwytali się odlatującego samolotu

Poinformowano nas, że na razie nikt nie wie, co i jak. Walizki mamy spakowane, napisałam w mailu, żeby nas poinformowano o wcześniejszym terminie, żebyśmy mogli stąd wyruszyć samochodem, bo samochodem przez góry jedzie się 12 godzin - powiedziała w rozmowie z reporterką RMF FM Magdaleną Grajnert pani Bożena.

Rodzina czeka na pomoc i alarmuje, że o niej zapomniano. Chcą wyjechać tym bardziej, że dwa dni temu w Mazar-i-Szarif słychać było strzały. Talibowie przejmowali miasto.

"Afganki nie wierzą w zapewnienia talibów" Piotr Szydłowski / RMF FM

Trudna sytuacja w Afganistanie

Afgańscy talibowie w niedzielę wkroczyli do Kabulu. Wykorzystując wycofanie się międzynarodowych sił wojskowych pod dowództwem USA, przejęli kontrolę nad krajem. Dotychczasowy, popierany przez Stany Zjednoczone rząd upadł, a prezydent kraju Aszraf Ghani uciekł za granicę.

Na zabezpieczanym przez amerykańskie wojsko międzynarodowym lotnisku w Kabulu odwołano wszystkie loty komercyjne, przestrzeń powietrzna wciąż otwarta jest dla lotów wojskowych. Jak donoszą agencje, w porcie lotniczym tłoczą się setki cywilów próbujących uciec z Afganistanu.

Wiele krajów zachodnich, w tym USA, Kanada, Francja, Włochy, Hiszpania, Dania i Szwecja prowadzą ewakuację swoich obywateli z Afganistanu.