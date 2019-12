Zawieszenie broni do końca tego roku, wymiana wszystkich zidentyfikowanych więźniów w grudniu, organizacja kolejnego szczytu w formacie normandzkim za 4 miesiące oraz wdrażanie porozumień mińskich z 2015 roku - to główne konkluzje szczytu na temat Ukrainy, który odbył się w poniedziałek w Paryżu. Podczas wspólnej konferencji prasowej po zakończeniu rozmów prezydent Francji Emmanuel Macron stwierdził, że „po raz pierwszy od trzech lat idziemy do przodu”.

