Rozstawieni z numerem ósmym Łukasz Kubot i brazylijski tenisista Marcelo Melo awansowali do 1/8 finału debla w wielkoszlemowym Wimbledonie. W drugiej rundzie wygrali w Londynie z Holendrami Sanderem Arendsem i Matwe Middelkoopem 6:2, 6:4.

Lukasz Kubot i Marcelo Melo. Zdjęcie z 2017 roku / FACUNDO ARRIZABALAGA / PAP/EPA

Ze względu na opóźnienia spowodowane deszczem w pierwszych dwóch dniach tegorocznej edycji organizatorzy postanowili, że w tym roku mecze pierwszej i drugiej rundy męskiego debla będą rozgrywane do dwóch wygranych setów. Tradycyjnie w londyńskiej imprezie tenisiści w grze podwójnej rywalizują - jak w singlu - do trzech wygranych partii.



Kubot i Melo mecz otwarcia rozegrali w czwartek - wówczas pokonali Amerykanów Nathaniela Lammonsa i Jacksona Withrowa 6:4, 5:7, 6:4.



Teraz czekają na wyłonienie kolejnych rywali, a na razie wiedzą tylko, że czeka ich mecz z zawodnikami, którzy otrzymali od organizatorów tzw. dziką kartę. Będą to Brytyjczyk Lloyd Glasspool i Fin Harri Heliovaara lub reprezentanci gospodarzy Alastair Gray i Aidan McHugh.



Polsko-brazylijski duet w 2017 roku triumfował w Wimbledonie. Po poprzednim sezonie doświadczeni gracze zakończyli po czterech latach stałą współpracę, ale w tym roku wystąpili już razem w wielkoszlemowym French Open. W Paryżu odpadli w pierwszej rundzie.



Do debla w tegorocznej edycji zgłosiły się również wspólnie Magda Linette i Alicja Rosolska, które w piątek odpadły w pierwszej rundzie.



Wynik meczu 2. rundy debla:

Łukasz Kubot, Marcelo Melo (Polska, Brazylia, 8) - Sander Arends, Matwe Middelkoop (obaj Holandia) 6:2, 6:4.