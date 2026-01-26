​Udział samochodów elektrycznych w Polsce jest wyraźnie niższy niż w Unii Europejskiej - wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Podkreślono, że w 2024 roku średnio w Unii Europejskiej wynosił on 4 procent, zaś w naszym kraju 0,3 proc.

Samochód elektryczny - zdj. poglądowe / Shutterstock

Udział samochodów elektrycznych w Polsce w 2024 roku wyniósł zaledwie 0,3 procent, podczas gdy średnia w Unii Europejskiej to około 4 proc.

Samochody elektryczne i hybrydy plug-in stanowiły 3,7 proc. wszystkich aut osobowych w UE w 2024 roku.

Polska dysponowała w 2024 roku 9,2 tys. ogólnodostępnych punktów ładowania, w tym 3 tys. szybkich, podczas gdy w całej UE było ich odpowiednio 130 tys. i 690 tys.

Polski Instytut Ekonomiczny podkreśla, że Polska pozostaje w tyle za unijną średnią pod względem elektromobilności.

Powołując się na raport Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (Association des Constructeurs Européens d’Automobiles - ACEA) eksperci PIE przekazali, że samochody osobowe z możliwością zewnętrznego ładowania, czyli pojazdy elektryczne i hybrydy plug-in, stanowiły 3,7 proc. ogółu samochodów w Unii Europejskiej w 2024 roku.

Z kolei według danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE), które przytoczył PIE, łączny udział pojazdów elektrycznych (BEV i PHEV) w całości zarejestrowanych pojazdów w UE wyniósł 4,4 proc. w 2024 roku.

W tym czasie udział samochodów BEV przekraczający 5 procent ogółu zarejestrowanych aut odnotowano w czterech państwach członkowskich: Belgii (5,1 proc.), Luksemburgu (7,1 proc.), Szwecji (7,2 proc.) i Danii (12,1 proc.). Wyższe udziały pojazdów tego typu zanotowano w państwach nienależących do UE - Islandii (12,1 proc.) oraz Norwegii (27,7 proc.).

PIE: Udział samochodów elektrycznych w Polsce niższy niż unijna średnia

Instytut podkreślił, że w Polsce w 2024 roku udział samochodów elektrycznych wśród wszystkich zarejestrowanych pojazdów był niższy niż unijna średnia.

"Według danych ACEA, w 2024 r. w Polsce udział samochodów elektrycznych zasilanych bateryjnie wśród wszystkich zarejestrowanych pojazdów wyniósł 0,3 proc., natomiast hybryd plug-in 0,4 proc. (...) Z kolei najnowsze dane Licznika Elektromobilności Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, obrazują, że w październiku 2025 r. w Polsce zarejestrowanych było łącznie 212,7 tys. pojazdów elektrycznych, z czego 107,9 tys. stanowiły pojazdy BEV, a 104,8 tys. hybrydy plug-in" - podał Instytut.

Wskazał także, że w naszym kraju w 2024 r. nadal było najwięcej aut spalinowych, w tym wysoki udział stanowiły auta zasilane LPG. Z danych ACEA wynika, że w 2024 r. 82,6 proc. samochodów osobowych w Polsce było zasilanych benzyną lub olejem napędowym, a kolejne 12 proc. - LPG. Polska była, obok Bułgarii, jedynym krajem UE, w którym udział pojazdów zasilanych LPG przekraczał 5 proc.

"Tempo rozwoju infrastruktury ładowania"

Jednym z czynników ograniczających upowszechnianie pojazdów elektrycznych w Polsce pozostaje tempo rozwoju infrastruktury ładowania. W 2024 roku liczba ogólnodostępnych punktów ładowania w Polsce wynosiła 9,2 tys. (z czego 3 tys. stanowiły punkty szybkiego ładowania) wobec 130 tys. punktów szybkiego ładowania i 690 tys. punktów wolnego ładowania w całej UE. W przeliczeniu na liczbę mieszkańców, w UE jest średnio ponad 7 razy więcej punktów ładowania pojazdów elektrycznych niż u nas.

"W najbliższych latach tempo elektryfikacji transportu drogowego w Polsce będzie w dużym stopniu determinowane przez rozwój infrastruktury ładowania, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR), oraz skuteczność instrumentów polityki publicznej, w tym programów wsparcia dla nabywców pojazdów elektrycznych (np. NaszEauto)" - podkreślił PIE.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny, który sporządza raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego.