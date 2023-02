Najwyżej rozstawiona Magda Linette odpadła w ćwierćfinale tenisowego turnieju WTA na twardych kortach w meksykańskiej Meridzie. Polka przegrała ze Szwedką Rebeccą Peterson 2:6, 4:6.

Magda Linette na turnieju WTA w Meridzie / Lorenzo Hernandez / PAP/EPA

Był to czwarty pojedynek tych zawodniczek i trzecie zwycięstwo zajmującej 140. pozycję w światowym rankingu Peterson. Po raz pierwszy jednak Szwedka wygrała w dwóch setach.



31-letnia poznanianka utrzyma 21., najwyższe w karierze, miejsce w światowym rankingu, które osiągnęła głównie dzięki dotarciu do półfinału wielkoszlemowego Australian Open. W przyszłym tygodniu zagra w innym turnieju mniejszej rangi - w amerykańskim Austin. Będzie to ostatni sprawdzian przed prestiżowymi zawodami w Indian Wells.



Wynik ćwierćfinału:



Rebecca Peterson (Szwecja) - Magda Linette (Polska, 1) 6:2, 6:4.



Pula nagród w turnieju WTA w Meridzie to 259 tys. dolarów.