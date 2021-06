Magda Linette awansowała do 3. rundy French Open po kreczu liderki światowego rankingu tenisistek Australijki Ashleigh Barty przy stanie 6:1, 2:2 dla Polki. O pierwszy w karierze występ w 1/8 finału w Wielkim Szlemie zagra z rozstawioną z "25" Tunezyjką Ons Jabeur.

French Open - Linette w 3. rundzie po kreczu Barty / CAROLINE BLUMBERG / PAP/EPA

Barty już przed rozpoczęciem paryskiej imprezy miała kłopoty z biodrem. Dały one o sobie jej znać także podczas meczu pierwszej rundy oraz w czwartek. W trakcie obu spotkań korzystała z przerwy medycznej.



Zajmująca 45. miejsce na liście WTA Magda Linette nigdy wcześniej nie odniosła zwycięstwa nad rywalką z czołowej "10" tego zestawienia. Była to jej czwarta konfrontacja z zawodniczką będącą w danym momencie pierwszą rakietą świata. Z młodszą o cztery lata Australijką zmierzyła się teraz po raz pierwszy.



29-letnia poznanianka powtórzyła swój najlepszy wynik w Wielkim Szlemie. Poprzednio do trzeciej rundy dotarła w 2017 roku.



Wynik meczu 2. rundy singla:



Magda Linette (Polska) - Ashleigh Barty (Australia, 1) 6:1, 2:2 i krecz Barty.