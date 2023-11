W Cancun trwa WTA Finals 2023. Iga Świątek ma za sobą dwa zwycięskie spotkania, z Czeszką Marketą Vondrousovą i Amerykanką Coco Gauff. "Zagrała rewelacyjnie, Amerykanka kompletnie nie wytrzymała presji" - mówi Karol Stopa, dziennikarz Eurosportu, komentator tenisowy, gość internetowego Radia RMF24.

Iga Świątek w Cancun / Marcin Cholewiński / PAP

Iga Świątek świetnie radzi sobie podczas WTA Finals. Polka w dotychczas rozegranych spotkaniach nie straciła żadnego seta, co czyni z niej faworytkę turnieju. Zdaniem komentatora, Świątek doskonale opanowała radzenie sobie z presją na korcie. Udowodniła to w obu spotkaniach, które początkowo przegrywała. W tenisie nie wystarczy raz w jednym meczu to zrobić. Trzeba takich sztuk dokonywać parokrotnie w turnieju i Iga wczoraj to zrobiła - dodaje Karol Stopa w rozmowie z Piotrem Salakiem.

W drugim meczu przeciwniczką Polki była Amerykanka Coco Gauff , 19-letnia zawodniczka, która zwyciężyła turniej US Open. W Amerykance wielu widzi następczynię Sereny Williams. Gość internetowego Radia RMF24 ma inne zdanie na ten temat: Ta fala zachwytu, która płynie w kierunku Amerykanki po wygraniu US Open, owszem, ma swoje uzasadnienie, ale jest lekko przesadzona. To jest ciągle zawodniczka z ogromnymi problemami - komentuje ekspert. Dodaje, że bilans pojedynków Świątek i Gauff nie pozostawia wątpliwości, kto jest lepszy.

Problemy na kortach

WTA Finals to rozgrywany corocznie turniej tenisowy kobiet, w którym bierze udział osiem najlepszych zawodniczek i par deblowych w sezonie. W tym roku zawody odbywają się w Meksyku, w mieście Cancun. Komentator przywołuje poważne problemy organizacyjne turnieju: Parę dni przed rozpoczęciem rywalizacji okazuje się, że nic nie jest przygotowane. Zrobiono totalną prowizorkę. Na polu golfowym w ostatniej chwili szykowano nawierzchnię - mówi Karol Stopa.

Dziennikarz Eurosportu zwraca także uwagę na warunki pogodowe, które utrudniają rozgrywkę. Jego zdaniem jest to wina organizatorów, którzy nie dotrzymali zapewnień o odpowiednim przygotowaniu kortów. Grać w tenisa na korcie otwartym, gdzie kierunek i siła wiatru zmienia się z sekundy na sekundę, to może skończyć się jak dla Coco Gauff. Zdenerwowana popełniła po kolei cztery podwójne błędy serwisowe - mówi Stopa. Jednocześnie chwali podejście Świątek do trudnych warunków na korcie: Iga jest bardzo dobrze do tego przygotowana. Jakby była poza tymi wszystkimi problemami, a tenisiści mają naturę do narzekania - dodaje Karol Stopa, gość internetowego Radia RMF24.

Opracowanie: Rudolf Zych