Przekazał, że Polska będzie na obrzeżach tego niżu, a związany z nim front atmosferyczny będzie dawał o sobie znać już w nocy z czwartku na piątek.



Możemy się spodziewać mocniejszych porywów wiatru, a w piątek jak już front dojdzie do Polski, to jeszcze dodatkowo opadów deszczu, które w części zachodniej (woj. dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie) wyniosą do 20 litrów na metr kwadratowy - powiedział Walijewski.

Już w czwartek mocno powieje

Podkreślił, że porywy wiatru już w czwartek po południu mogą osiągać wartość prawie 100 kilometrów na godzinę w południowej części kraju, ale w nocy będą osiągały wartość powyżej 100 kilometrów na godzinę.



Tak wiać będzie od dolnośląskiego po podkarpackie, w południowych powiatach tych województw. To będzie wiatr fenowy - halny. Natomiast w piątek może wiać z prędkością nawet do 110 kilometrach na godzinę na tych obszarach - dodał.

Nie ryzykujmy wyjść w góry

Wysoko w górach początkowo do 110 kilometrów na godzinę, a później w piątek w ciągu dnia nawet 160 kilometrów na godzinę. My synoptycy mówimy: w nocy i w piątek nie wychodzimy w góry. Tam będzie bardzo niebezpiecznie, nie ryzykujmy - podkreślił.