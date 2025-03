19-letni Czech Jakub Mensik pokonał serbskiego gwiazdora Novaka Djokovica 7:6 (7-4), 7:6 (7-4) w finale turnieju ATP 1000 w Miami. To jego pierwszy w karierze triumf na imprezie tej rangi.

Jakub Mensik / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / PAP/EPA

Zajmujący dotychczas 54. pozycję w rankingu ATP Jakub Mensik w drodze po życiowy sukces pokonał m.in. zwycięzcę z Indian Wells, Brytyjczyka Jacka Drapera, czwartego na liście światowej Amerykanina Taylora Fritza i wreszcie piątego obecnie w tym zestawieniu Djokovica, swojego idola z dzieciństwa. Obu zawodników dzieli 18 lat.



Dzięki tej wygranej 19-latek z Czech awansuje o 30 miejsc w klasyfikacji tenisistów.

Mensik po raz drugi zagrał w finale imprezy ATP, przed rokiem przegrał decydujące spotkanie w Dausze. Z Djokovicem zmierzył się po raz drugi. W ubiegłym roku uległ mu w ćwierćfinale w Szanghaju po trzech setach.

Novak Djokovic / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / PAP/EPA

Niewiarygodne. Kiedyś marzyłem, żeby w ogóle z nim zagrać, a teraz go pokonałem. To najpiękniejsze chwile w życiu - przyznał po meczu z Novakiem Djokovicem Jakub Mensik. Nie będę dużo mówił, bo to jest moment Jakuba. Masz wszystko, by przyszłość należała do ciebie - zwrócił się do Czecha utytułowany Serb.

W 307. występie w turnieju ATP Novak Djokovic walczył o setny w karierze triumf. Liderem klasyfikacji wszech czasów pozostaje Amerykanin Jimmy Connors - 109. 103 zwycięstwa w tym cyklu ma Szwajcar Roger Federer.