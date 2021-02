Rozstawiony z "dwójką" Rafael Nadal bez kłopotów awansował do ćwierćfinału Australian Open. W czwartej rundzie w Melbourne hiszpański tenisista, który walczy o swój 21. tytuł wielkoszlemowy, pokonał Włocha Fabio Fogniniego (nr 16.) 6:3, 6:4, 6:2

Rafael Nadal na australijskich kortach / DAVE HUNT / PAP/EPA

To była siedemnasta konfrontacja obu zawodników i trzynaste zwycięstwo Nadala. Poniedziałkowy pojedynek trwał dwie godziny i 16 minut.

Fognini nie zawiesił słynnemu rywalowi zbyt wysoko poprzeczki, z wyjątkiem drugiego seta, w którym prowadził 4:2. Cztery kolejne gemy w tej partii wygrał jednak Hiszpan.







Kiedy wychodzisz na kort przeciwko Fabio, masz powody do obaw. Zawsze mogą być problemy. Miałem szczęście, że gdy mnie przełamał (w drugim secie - przyp. RMF FM), natychmiast odpowiedziałem i utrzymałem wynik - przyznał po meczu Nadal.

Dla 34-letniego Hiszpana to już 43. awans do ćwierćfinału turnieju wielkoszlemowego, a trzynasty w Australian Open.



Nadal walczy o 21. triumf w zawodach wielkoszlemowych, który pozwoliłby mu zostać samodzielnym liderem klasyfikacji wszech czasów wśród mężczyzn (obecnie dzieli to miano ze Szwajcarem Rogerem Federerem). W Melbourne dotychczas triumfował tylko raz - w 2009 roku.



W ćwierćfinale jego rywalem będzie zwycięzca pojedynku Greka Stefanosa Tsitsipasa (nr 5.) z Włochem Matteo Berrettinim (9.)