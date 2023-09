Rekrutacja do ogólnopolskiego wolontariatu w ramach kolejnej edycji Akademii Przyszłości dobiega końca! Chcesz odmienić życie konkretnego dziecka, które nie wierzy w siebie? Wciąż masz na to szansę. Zmień swój status z „niezdecydowany” na „gotowy do działania” i dołącz do wolontariatu w Akademii Przyszłości, która wspiera dzieci z niskim poczuciem własnej wartości. Organizatorzy wciąż szukają 1300 wolontariuszy i wolontariuszek. By się zgłosić, wystarczy wypełnić krótki formularz na stronie www.akademiaprzyszlosci.org.pl.

"Rekrutacja do Akademii Przyszłości dobiega końca, ale wciąż czekamy na wielu Wolontariuszy. Każdy wolontariusz lub wolontariuszka to jedno dziecko, które może uwierzyć w siebie" - mówi Joanna Sadzik, Prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, które organizuje Akademię Przyszłości i zapewnia: "Akademia Przyszłości przeszkoli Cię, wyposaży we wszystkie niezbędne materiały. Wolontariat to nie jest trudne wyzwanie, a w razie czego jesteśmy cały czas dla wolontariuszy i pomagamy. Możesz liczyć na wsparcie zarówno tych osób, które są bardziej doświadczone w Akademii Przyszłości, jak i specjalistów: psychologów i pedagogów".

Jak zgłosić się do wolontariatu w Akademii Przyszłości? To proste. Wejdź na stronę www.akademiaprzyszlosci.org.pl, wypełnij krótki formularz i poczekaj na kontakt rekrutera.

Czym zajmuje się wolontariusz w Akademii?

Akademia Przyszłości od ponad 20 lat wspiera dzieci z niską samooceną. Wolontariusz lub wolontariuszka uczestniczy w cotygodniowych, indywidualnych zajęciach z przypisanym dzieckiem z najbliższej okolicy. Poświęca mu czas i uwagę, poznaje przyczyny braku wiary w siebie i towarzyszy w budowaniu samooceny oraz realizacji marzeń.

Jeżeli zdecydujesz się na udział w wolontariacie, Akademia Przyszłości odpowiednio wdroży Cię do tej roli, a w trakcie trwania wolontariatu będziesz mieć do dyspozycji różnorodne materiały merytoryczne, wsparcie innych doświadczonych wolontariuszy oraz dostęp do szkoleń rozwojowych czy porad z obszaru psychologii. By zaangażować się w wolontariat Akademii Przyszłości, wystarczy tylko godzina zaangażowania tygodniowo.

Zosia, Antek, Kasia - ich życie może się odmienić!

Zosia najlepiej czuje się w towarzystwie swoich kredek i flamastrów. Jest bardzo nieśmiałą i wycofaną dziewczynką. Marzy o tym, by "w końcu się nie bać i mieć chociaż jedną przyjaciółkę". Niestety wśród rówieśników czuje się niepewnie, dlatego ucieka w tworzenie szczęśliwych światów na rysunkach, do których ma niezwykły talent.

Antek jako swoją wymarzoną supermoc wskazał "niewidzialność". Chciałby zniknąć za każdym razem, kiedy koledzy naśmiewają się z tego, że nie biega, czy nie liczy tak szybko jak oni. Chciałby znaleźć chociaż jednego dobrego kolegę, ale zapytany o największe marzenie, kieruje swoją uwagę na innych i odpowiada: "żeby nie było ludzi biednych".

11-letnia Kasia ma ponadprzeciętną pamięć, dlatego jest najlepsza w klasie w wielu przedmiotach. Lubi swoje oceny, ale to przez wysokie wyniki w nauce koleżanki i koledzy nie lubią jej. Dokuczają, rozpraszają, nie zapraszają do wspólnych zabaw, przez co dziewczynka coraz bardziej zamyka się w sobie.

Zosia, Antek i Kasia to jedne z wielu dzieci, którym może pomóc wolontariusz lub wolontariuszka Akademii Przyszłości. Te dzieci czekają na mądrych dorosłych, którzy pomogą im w nadchodzącej edycji programu. Każdy nowy wolontariusz to szansa na to, by status kolejnego dziecka zmienił się z "niedostępny" czy "niewidoczny" na "zajęty... realizowaniem marzeń!". Bo celem Akademii jest to, by dzieci zaczęły samodzielnie pokonywać dotychczasowe trudności i z podniesioną głową patrzyły w przyszłość.

To ostatni moment! Wejdź na www.akademiaprzyszlosci.org.pl, dołącz do wolontariatu w Akademii Przyszłości i odmień życie konkretnego dziecka z Twojej najbliższej okolicy!

Dołącz do wolontariatu i... korzystaj

Udział w Akademii Przyszłości to szansa na odmianę w życiu dziecka, które mierzy się z niskim poczuciem własnej wartości. To także szansa dla wolontariuszy - na rozwijanie swoich kompetencji. Organizacja czasu pracy, podniesienie umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych - zarówno praca z dzieckiem, jak i dostęp do oferty szkoleń z zakresu zarządzania czy komunikacji, jakie gwarantują organizatorzy programu, niosą za sobą wiele korzyści.

Brakuje ponad 1300 wolontariuszy, by Zosia, Antek, Kasia i wiele innych dzieci miało szansę na zbudowanie poczucia własnej wartości oraz odnalezienie swoich mocnych stron.

By zostać wolontariuszem Akademii, wejdź na www.akademiaprzyszlosci.org.pl i wypełnij krótki formularz zgłoszeniowy.