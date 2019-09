Często słyszymy: "ktoś powinien się tym zająć" - mówi Marcin. - Ktoś? W trakcie ostatnich trzech lat w mojej 30-tysięcznej miejscowości przekazaliśmy pomoc ponad stu dwudziestu rodzinom w potrzebie. Stu dwudziestu. To nie są liczby. To jest kilkuset żywych ludzi, którym pomogliśmy na nowo uwierzyć w siebie. Marcin to jeden z tysięcy SuperW - wolontariuszy Szlachetnej Paczki. W całej Polsce trwa właśnie nabór ochotników do kolejnej edycji projektu. W pierwszej kolejności poszukiwani są liderzy - najwięcej brakuje ich w Podlaskiem, Małopolskiem, Świętokrzyskiem, Podkarpackiem i Wielkopolskim. By się zgłosić, wystarczy kilka kliknięć na www.superw.pl.

