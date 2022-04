Lubimy słuchać bajek - magiczne zwroty akcji, dobre zakończenia. Realne życie nie zawsze ma jednak bajkowy charakter. Wspólnie ze Szlachetną Paczką przypominają o tym Mateusz Janicki i Krzysztof Tyniec. Cenieni aktorzy we wspólnym wideo opowiadają historię Kopciuszka. To "Niebajka" - realna historia jednej z potrzebujących rodzin zgłoszonych do Szlachetnej Paczki. Jej losy toczą się nie dawno temu, za siedmioma górami, lecz współcześnie - tuż obok nas.

Realne życie nie ma bajkowego charakteru. Występuje w nim ubóstwo, samotność, nieszczęście. Wolontariusze Szlachetnej Paczki wysłuchują tysięcy takich historii. By zwrócić na nie uwagę, zamieniliśmy je w "Niebajki" - mówi Joanna Sadzik, Prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, organizatora Szlachetnej Paczki. - "Niebajki" to historie bohaterów o różnorodnych losach, którzy podobnie jak dwa miliony Polaków mierzą się z ubóstwem i związanymi z nim trudnościami. Przeczytać można je na stronie internetowej.

Biedy nie włożysz między bajki. Działaj realnie. Przekaż 1% Szlachetnej Paczce, by mogła dotrzeć do tych, którzy tego najbardziej potrzebują. Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl/jedenprocent/.

Współczesny Kopciuszek

Za jedną ulicą i jedną rzeką żyła mała Marysia. Nie znała taty, mamę ledwo pamiętała. Od lat mieszkała w domu dziecka wraz z grupą kolegów i koleżanek. Marysia rosła, a wraz z nią rosło jej dobre serce. Pewnego dnia, gdy była już wystarczająco duża, do sali zabaw weszła jej długo niewidziana mama - "Wracasz ze mną do domu".

Tak zaczyna się "Niebajka", którą w ramach akcji Szlachetnej Paczki odczytują Mateusz Janicki, aktor teatralny, telewizyjny i filmowy związany z Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie oraz Krzysztof Tyniec - aktor filmowy, teatralny i dubbingowy związany z Teatrem Ateneum w Warszawie. Historia pani Marii, do której dotarli wolontariusze Szlachetnej Paczki, przypomina losy bajkowego Kopciuszka - ciężka praca, brak rodzicielskiej miłości i książę, który miał zmienić życie na lepsze, a wniósł w nie jedynie smutek i długi.

Szlachetna Paczka zaprosiła mnie do opowiedzenia Państwu "Niebajki", historii bez happy endu, historii Pani Marii - współczesnej wersji Kopciuszka, która niestety nie trafiła na swojego księcia. "Niebajkę" o Pani Marii można już dziś odsłuchać na stronie szlachetnapaczka.pl - mówi Krzysztof Tyniec. Możecie też Państwo przekazać 1% podatku Szlachetnej Paczce, by mogła pomagać osobom takim jak Pani Maria i odmieniać ich niebajkowe losy - dodaje.

"Niebajki" dzieją się wokół nas

Historie najbardziej potrzebujących rodzin ze Szlachetnej Paczki opowiedziane w konwencji bajek mają zwracać uwagę słuchacza, zmuszać do refleksji. Obawa o to, czy wystarczy pieniędzy na jedzenie - mnie, moim najbliższym, moim dzieciom - to codzienna zmora dwóch milionów Polaków. Aż tylu z nas żyje poniżej granicy skrajnego ubóstwa, czyli w warunkach stałego zagrożenia dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Ci ludzie balansują na granicy przetrwania tuż obok nas - w sąsiednim mieście, bloku, za ścianą mieszkania.

W historii pani Anny i jej córki Marleny wszystko zaczęło się od słów "Aplazja szpiku" - wypowiedzianych przez lekarza. Przeszczep szpiku, spadek odporności, problemy z sercem, epilepsja - w życiu rodziny do nagłych problemów zdrowotnych szybko doszły także te finansowe.

"Nie mamy na leki, kupmy tylko te najpotrzebniejsze". "Dziś nie jemy ciepłego posiłku, w naszej sytuacji to zbyt duży luksus" - to cytaty z innej "Niebajki" przygotowanej przez Szlachetną Paczkę. To nie bajka, lecz prawdziwa historia.

Szlachetna Paczka co roku dociera do tysięcy takich historii. Przekazując 1% Szlachetnej Paczce, pomagasz mądrze - dajesz wsparcie na zorganizowanie kolejnej edycji programu, by pomoc trafiła do tych, którzy zasłużyli na zmianę losu. By żyli ufnie i szczęśliwie.

