14 i 15 grudnia trwa Weekend Cudów Szlachetnej Paczki. To wyjątkowy moment w roku, podczas którego pomoc dociera do najbardziej potrzebujących. Paczkowe rodziny odzyskują godność i nadzieję na lepsze. To czas pełen emocji, wzruszeń i radości. Wszystkie rodziny z bazy Szlachetnej Paczki znalazły swoich darczyńców.

/ Materiały prasowe Pomaganie łączy Polaków Kończy się trudny rok , w którym nawarstwiły się konsekwencje sytuacji gospodarczej i większych obaw o przyszłość. Mimo tych przeciwności, a może właśnie na przekór im, po raz kolejny Polacy pokazali, że pomaganie jest naszym sportem narodowym. Potrafimy się dzielić, pomagać sobie w trudnych momentach. W domach rodzin, w których codziennością były niepokój, poczucie osamotnienia, smutek, zagoszczą w ten weekend spokój, nadzieja i uśmiech. Wasze dobro nie przestaje zaskakiwać, dziękujemy - mówi Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, które organizuje Szlachetną Paczkę. Dobro darczyńców nie przestaje zaskakiwać Szlachetną Paczkę tworzą tysiące osób: darczyńców, wolontariuszy, partnerów biznesowych i przyjaciół. Razem tworzą wielką machinę dobra, w której jeden człowiek pomaga drugiemu człowiekowi. Szlachetna Paczka to każdy, kto dodał coś od siebie w tej machinie. Dzięki darczyńcom tysiące potrzebujących rodzin w tym roku odzyskuje nadzieję. Znów czują się zauważeni i ważni, ponieważ ktoś zechciał poznać ich historię i pomóc. Pracownicy RMF FM przygotowali swoją Szlachetną Paczkę Szlachetną Paczkę przygotowali też pracownicy RMF FM. W tym roku postanowiliśmy wspomóc panią Marzenę i jej 13-letnich synów bliźniaków. Rodzina mieszkająca w okolicach Ząbkowic Śląskich na Dolnym Śląsku straciła cały dobytek podczas wrześniowej powodzi. Pani Marzena pracuje w handlu, jest osobą zaradną. Stara się zapewnić synom wszystko, czego potrzebują. Chłopcy fascynują się piłką nożną. Wcześniej rodzinie nie brakowało pieniędzy na życie. Podczas powodzi w mieszkaniu mieli ponad 1,5 metra wody. Wszystko zostało zniszczone. Teraz mieszkanie trzeba osuszyć i dopiero wtedy może rozpocząć się remont. W ramach paczki kupiliśmy rodzinie piecyk gazowy dwufunkcyjny, kuchenkę gazową z piekarnikiem, pralkę, zlewozmywak, szafkę z umywalką do łazienki. W naszej paczce znalazła się też żywność, środki czystości i kosmetyki. Nie zabrakło też słodyczy - aby chociaż tak umilić zbliżające się święta. Chłopcom podarowaliśmy natomiast gadżety związane z ich ukochaną piłką nożną. Szlachetna Paczka przygotowana przez pracowników RMF FM Marcin Suchmiel / RMF FM Nadal możesz być częścią Weekendu Cudów Nadal możesz stać się częścią Weekendu Cudów i pomóc, wspierając Szlachetną Paczkę wpłatą. Twoja złotówka zasili machinę dobra, uruchomi szereg działań i pozwoli nam pracować nad kolejną edycją Szlachetnej Paczki. To od wpłacających zależy to, czy Paczka w przyszłym roku się odbędzie i jak duża będzie skala jej działania. Dzięki Twojej wpłacie Paczka może pracować cały rok, rozwijać się, docierać w nowe rejony, odkrywając biedę, do której jeszcze nikt nie dotarł. Nadal możesz też wesprzeć dzieci, którym pomaga Akademia Przyszłości. To dzieci, które nie wierzą w siebie. Ich niska samoocena i brak świadomości własnego potencjału przekładają się na problemy z budowaniem relacji, rozwojem emocjonalnym, nauką. "Wierzymy, że dzięki wsparciu Akademii Przyszłości, Szlachetna Paczka kiedyś nie będzie potrzebna" - mówią organizatorzy. Oglądaj na żywo relacje z Weekendu Cudów Szlachetnej Paczki Weekend Cudów możemy przeżywać wspólnie - dzięki transmisji live, którą poprowadzi Ewa Drzyzga. 14 grudnia od godziny 16:30 na kanałach social media Szlachetnej Paczki (Facebook, LinkedIn i Youtube), a od godziny 17:10 także na RMF24.pl internauci będą mogli zobaczyć transmisję live z tegorocznego Weekendu Cudów. W trakcie live’a Ewa Drzyzga poprowadzi rozmowy z wolontariuszami, pracownikami, darczyńcami oraz ambasadorami Paczki. Poznamy poruszające historie rodzin, które otrzymały w tym roku wsparcie i wiele więcej. Radio RMF FM będzie reprezentować dziennikarka i prezenterka Faktów RMF FM Anna Wachowska. Wejdź na szlachetnapaczka.pl i wesprzyj Szlachetną Paczkę lub dziecko z Akademii Przyszłości, które nie wierzy w siebie.