Półtora tysiąca kwiatów strelicji ze słynnego holenderskiego ogrodu Keukenhof tworzy motyw przewodni wyjątkowej wielkanocnej dekoracji na Placu św. Piotra w Rzymie! Od ponad 30 lat za dekorację tę odpowiedzialny jest Paul Decker. Jego ekipa liczy w tym roku ponad 30 ludzi.

Paul i jego ponad 30-osobowa ekipa przygotowują wielką kwiatową aranżację ze strelicją, ale i wieloma innymi kwiatami - opowiadał w rozmowie z dziennikarką RMF Classic Magdaleną Miśką-Jackowską ogrodnik Roland Duyvesteijn z ogrodu Keukenhof.

Jak podkreślił: Strelicja nazywana jest "rajskim ptakiem". I rzeczywiście przypomina ptaka. Ma pomarańczowe płatki i niebieskie słupki w środku. To połączenie trudne, ale piękne.

Zdradził, że w tym roku "do Rzymu pojechało półtora tysiąca kwiatów strelicji i tysiąc liści", a także tysiące innych kwiatów.

Dekorowanie Placu św. Piotra przez holenderskich florystów to wieloletnia tradycja: podjęli się tego zadania po tym, jak w czasie pielgrzymki Jana Pawła II do Holandii w 1985 roku doszło do antypapieskich demonstracji.

