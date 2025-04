W przededniu Świąt Wielkanocnych, w Wielką Sobotę, większość placówek sieci marketów spożywczych oraz urzędy pocztowe skrócą swoje godziny pracy. Do której godziny klienci będą mieli czas na zrobienie ostatnich zakupów?

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Skrócone godziny pracy w Wielką Sobotę

Zgodnie z obowiązującą ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta, sklepy mogą w tym dniu prowadzić działalność maksymalnie do godziny 14:00. Jednak większość z nich zdecydowała się na zamknięcie drzwi dla klientów już o godzinie 13:00. Dotyczy to znanych sieci takich jak Auchan, Carrefour, Kaufland, Lidl i Netto. Biedronka i Aldi z kolei zapraszają klientów do godziny 13:30.



Sieci franczyzowe podejmują własne decyzje

W przypadku sklepów sieci franczyzowych, takich jak Żabka, to ich właściciele mają prawo samodzielnie ustalać godziny pracy, korzystając z ustawowego wyłączenia. Pozwala ono przedsiębiorcom na prowadzenie sprzedaży osobiście i na własny rachunek bez ograniczeń czasowych narzuconych przez ustawę.

Urzędy pocztowe również na skróconym czasie

Podobnie jak sklepy, urzędy pocztowe będą obsługiwać klientów maksymalnie do godziny 13:00. Warto jednak pamiętać, że placówki zlokalizowane w obiektach zależnych mogą mieć indywidualnie ustalony czas pracy. W dniach świątecznych, zarówno w niedzielę jak i poniedziałek, wszystkie urzędy pocztowe będą nieczynne.

Wyjątki od zakazu handlu

Ustawa przewiduje katalog 32 wyjątków od zakazu handlu w niedziele i święta. Dotyczy to m.in. działalności pocztowej, cukierni, lodziarni, stacji paliw, kwiaciarni, sklepów z prasą oraz kawiarni, o ile przychody z tych działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży.

Za naruszenie zakazu handlu grożą kary finansowe w wysokości od 1000 zł do 100 tys. zł, a w przypadku uporczywego łamania przepisów - nawet kara ograniczenia wolności.