Nauczyciele z 90 warszawskich szkół średnich chcą rozmawiać z rządem. "To nie jest strajk tylko ZNP i pana Broniarza, to my protestujemy" - mówią po spotkaniu z prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego przedstawiciele Warszawskiego Międzyszkolnego Komitetu Strajkowego.

