"Ostatnio podzieliły nas Polaków sprawy światopoglądowe. Ale od spraw światopoglądowych ważniejsze jest dzisiaj zdrowie i życie. Możemy się spierać o te bardzo ważne sprawy, o bardzo ważne kwestie, ale najpierw zadbajmy o życie naszych rodziców, o to, żebyśmy razem mogli spędzać święta Bożego Narodzenia" - apelował premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do protestów odbywających się w całej Polsce po decyzji Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. "Nie proszę, żebyśmy zapomnieli o sprawach światopoglądowych - odłóżmy je po to, żeby skutecznie zwalczyć epidemię" - dodał.

