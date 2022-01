Japończyk Ryoyu Kobayashi po raz drugi w karierze triumfował w Turnieju Czterech Skoczni. Nie udało mu się jednak ponownie zgarnąć "Wielkiego Szlema", bo finałowy konkurs w Bischofshofen wygrał Austriak Daniel Huber. Drugie miejsce w całym turnieju zajął Norweg Marius Lindvik, a trzecie - jego rodak Halvor Egner Granerud. Najlepszym z Polaków w czwartkowym konkursie był Piotr Żyła, który zajął 13. miejsce.

Ryoyu Kobayashi / PAP/EPA

Kobayashi wygrał wcześniej trzy konkursy turnieju i zmierzał po "Wielkiego Szlema", co byłoby powtórką jego wyczynu sprzed trzech lat i historycznym osiągnięciem. Japończyk tym razem musiał zadowolić się trzema "etapowymi" zwycięstwami, co wystarczyło mu do tego, by w wielkim stylu triumfować w całym turnieju. W finałowym konkursie był piąty (133,5 i 133,5 m).

Już po pierwszej serii wzrosła turniejowa przewaga Kobayashiego nad Lindvikiem. Norweg nie popisał się, skacząc tylko 126 m. Nie złożył jednak broni i w drugiej serii pofrunął na 139 m, co pozwoliło mu utrzymać drugą pozycję w całym turnieju. Trzecią rzutem na taśmę wywalczył Granerud (136,5 i 136 m), spychając z turniejowego podium Karla Geigera (140,5 i 132 m).

W klasyfikacji generalnej turnieju Piotr Żyła zajął 15. miejsce, Dawid Kubacki - 22., Jakub Wolny - 35., Paweł Wąsek - 48., Andrzej Stękała - 51., a Kamil Stoch - 53.



Stoch, Kubacki i Kobayashi

W ostatnich sześciu latach Turniej Czterech Skoczni stał się domeną Polaków i Kobayashiego.



Od 2017 roku trzy zwycięstwa w klasyfikacji generalnej odniósł Kamil Stoch, jedno Dawid Kubacki, a dwa Ryoyu Kobayashi.



Daniel Huber zatrzymał Kobayashiego

Niespodziewanym zwycięzcą finałowego konkursu okazał się Austriak Daniel Huber (136,5 i 137 m), który w swoim kraju odniósł pierwsze zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata. Na podium konkursu wyprzedził Graneruda i Geigera.



Kapitalnym skokiem na 144 m popisał się w finale Lovro Kos. Młody Słoweniec znakomicie spisywał się w TCS, ale w środę stracił szansę na podium w klasyfikacji generalnej, upadając w pierwszej serii konkursowej.

O wielkim pechu może mówić Austriak Manuel Fettner, który upadł po skoku na 132 m. Dzień wcześniej miał problem w kwalifikacjach, ale ustał skok, lądując na jednej narcie, gdyż druga wypięła się przy lądowaniu.

Piotr Żyła kontra Dawid Kubacki

W pierwszej serii podczas rywalizacji KO doszło do "bratobójczego" starcia Polaków. Piotr Żyła o 2,4 pkt pokonał Dawida Kubackiego, mimo że obaj wylądowali na 128 m. Ostatecznie Kubacki także znalazł się w drugiej serii wśród pięciu najlepszych "szczęśliwych przegranych".

W finale dobrze spisał się Żyła, który skoczył 134 m (13. miejsce). Kubacki doleciał tylko do 123 m (27. miejsce).



Szybko z konkursem pożegnał się Andrzej Stękała, który przegrał rywalizację w parze z Austriakiem Clemensem Aignerem. Polak skoczył 123 m, a jego rywal o 5,5 metra dalej. Stękała ukończył konkurs na 39. miejscu.

W dzisiejszych kwalifikacjach odpadli: Jakub Wolny i Paweł Wąsek.

Już w sobotę i niedzielę w Bischofshofen kolejne konkursy w ramach Pucharu Świata.