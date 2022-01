Piotr Żyła zajął 7. miejsce w konkursie Pucharu świata w skokach narciarskich w austriackim Bischofshofen. Wygrał Norweg Marius Lindvik.

Piotr Żyła / Grzegorz Momot / PAP

Po pierwszej serii Żyła był 5. po skoku na 137 metr. Do drugiej serii awansował też Dawid Kubacki, który był sklasyfikowany na 29. pozycji.



W drugiej serii Żyła osiągnął 132,5 metra i to ostatecznie dało mu 7. miejsce. Kubacki był ostatecznie 27.



Wygrał Norweg Marius Lundvik, który skoczył 133,5 metra i 139. Drugi był jego rodak Halvor Egner Granerud, a trzeci Austriak Jan Hoerl.



Poza podium znaleźli się Ryoyu Kobayashi i Philipp Aschenwald, który prowadził po pierwszej serii.



Siódma lokata, to najlepsze miejsce Żyły w tym sezonie.





Pozostali Polacy poza serią finałową

Awansu nie wywalczyli pozostali Polacy. Andrzej Stękała uzyskał 123 m i był 36., a Jakub Wolny 48. po słabym skoku na odległość 112 m.

Z rywalizacji odpadł także Paweł Wąsek - 124 m. Polak został zdyskwalifikowany za nieprawidłowy kombinezon. To już drugi taki przypadek tego zawodnika w sezonie, po raz pierwszy został zdyskwalifikowany 12 grudnia 2021 w Klingenthal.

Jutro na austriackiej skoczni odbędzie się konkurs drużynowy.