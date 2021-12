Siedmiu zawodników powołał polski sztab szkoleniowy na zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich, które odbędą się w najbliższy weekend w szwajcarskim Engelbergu. W kadrze jest Kamil Stoch, który nie wystąpił w niedzielnym konkursie w Klingenthal ze względu na problemy z zatokami.

Kamil Stoch / Martin Divisek / PAP/EPA

W Engelbergu wystartuje siedmiu Polaków. Oznacza to, że trener Michal Doležal wykorzysta limit, jaki przysługuje naszej reprezentacji. Do Szwajcarii nie pojedzie Aleksander Zniszczoł, który w Klingenthal nie zdobył punktów w żadnym z konkursów. W kadrze jest natomiast Kamil Stoch, który cały czas zmaga się z zapaleniem zatok.

Oprócz Stocha powołania otrzymali: Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Dawid Kubacki, Jakub Wolny, Klemens Murańka i Andrzej Stękała. Ostatnia czwórka nie wystartowała w ostatni weekend w Niemczech, ponieważ została wysłana na spokojne treningi w Ramsau.

Ostatni przystanek przed Turniejem Czterech Skoczni

Zmagania w szwajcarskim Engelbergu rozpoczną się już w piątek. Na godz. 14:45 zaplanowano trening, a na 17:00 kwalifikacje. Dzień później - w sobotę - o godz. 15 rozpocznie się seria próbna, a godzinę później - pierwsza seria konkursowa. Z kolei w niedzielę początek kwalifikacji zaplanowano na 14:30, a pierwszą serię konkursową na 16:00.

Zawody w Engelbergu będą ostatnimi przed Turniejem Czterech Skoczni.

Winiarski: Za dwa, trzy dni Kamil Stoch powinien poczuć się lepiej

Jest stan zapalny zatok, wprawdzie bez gorączki, ale jak to przy tym schorzeniu - z bólem głowy - powiedział po wykonaniu badania Kamila Stocha lekarz kadry polskich skoczków, doktor Aleksander Winiarski. Zapewnił, że skoczek z Zębu czuje się nieźle i jego dolegliwości jak na razie nie wymagają leczenia antybiotykami.

Z tą decyzją poczekamy jeszcze jeden dzień. W tej chwili zażywa leki przeciwzapalne i jest już lepiej niż było. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie stosować innej terapii i za kolejne dwa, trzy dni dotychczasowe objawy ustąpią - ocenił dodając, że jeżeli stan zdrowia Stocha będzie się poprawiał tak szybko jak do tej pory, to nie widzi przeciwskazań do jego startu w Engelbergu.

Zapytany, czy zostały wykonane testy w kierunku infekcji Covid-19 lekarz powiedział, że jego zdaniem nie ma w tej chwili takiej potrzeby. Jeżeli jednak zapadnie decyzja o starcie w Szwajcarii, to wtedy Kamil zostanie poddany takiemu badaniu - zapewnił Winiarski.