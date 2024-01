Już dzisiaj w Bischofshofen odbędą się kwalifikacje do ostatniego z konkursów 72. edycji Turnieju Czterech Skoczni. Po trzech zawodach prowadzi Japończyk Ryoyu Kobayashi, który o 4,8 pkt wyprzedza drugiego Niemca Andreasa Wellingera. Najlepszym z Polaków jest Kamil Stoch, który zajmuje 15. miejsce.

Kamil Stoch / Kimmo Brandt / PAP/EPA

Strata do lidera trzeciego Austriaka Jana Hoerla wynosi już 23,6 pkt.

Ryoyu Kobayashi Złotego Orła zdobył w sezonach 2018/19 i 2021/22. Jeśli dokona tego trzeci raz, to dołączy do wąskiego grona. Co najmniej trzy wygrane w TCS ma pięciu zawodników. Rekordzistą jest Fin Janne Ahonen z pięcioma zwycięstwami. Trzy ma m.in. Kamil Stoch.

Niemcy natomiast czekają na końcowy triumf już 22 lata. Po raz ostatni dokonał tej sztuki Sven Hannawald.

Do kwalifikacji przystąpi sześciu Polaków. Oprócz Stocha, będą to: Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł i Maciej Kot.

W TCS obowiązuje system KO - na podstawie wyników kwalifikacji tworzonych jest 25 par (według klucza: 1. z 50., 2. z 49., itd.) pierwszej serii punktowanej. Do finałowej awansują ich zwycięzcy oraz pięciu "szczęśliwych przegranych", czyli zawodników z najwyższymi notami spośród pokonanych w parach.

Początek kwalifikacji o godzinie 16.30. W sobotę o tej samej porze ruszy konkurs.