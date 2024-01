Wpadka jest oczywista. Prezydent prawdopodobnie chciał wysłać wiadomość prywatną. Jeden nieuważny ruch i komunikat o Żonie, która wie co to znaczy "mieć jaja" zobaczyła cała platforma X.

Jedną z najczęściej pojawiających się interpretacji mówi o tym, że słowa Andrzeja Dudy dotyczyły marszałka Szymona Hołowni.

Aktualnie jesteśmy świadkami sporu prawno-politycznego o status Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Obaj politycy związani z Prawem i Sprawiedliwością zostali skazani w grudniu ubiegłego roku w tak zwanej aferze gruntowej. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia uważa, że w związku z tym mandat poselski Mariusza Kamińskiego wygasł, a status Macieja Wąsika "nie jest jasny". Prezydent wysyła natomiast sygnały, że sprawy nie zostawi.

W grudniu informowaliśmy, że Andrzej Duda jest gotów ponownie podpisać dokumenty ułaskawiające Wąsika i Kamińskiego (zrobił to już raz w 2015 roku). Gdyby jednak okazało się to nieskuteczne i obaj politycy PiS trafiliby do więzienia - wówczas prezydent bierze pod uwagę rozesłanie do światowych przywódców i międzynarodowych organizacji informacji, o tym, że w Polsce są więźniowie polityczni.

W rezultacie obserwujemy rodzaj korespondencyjnego sporu między Dudą i Hołownią, między dwoma najważniejszymi ludźmi w państwie - prezydentem i marszałkiem Sejmu.

Słowa o "Żonie" dotyczyć mogą małżonki właśnie Szymona Hołowni, która niewątpliwie wie, co to znaczy "mieć jaja", ponieważ jest pilotką wykształconą w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.