Polscy siatkarze pokonali Brazylijczyków 3:2 (23:25, 25:18, 25:20, 21:25, 15:13) i awansowali do finału mistrzostw świata. "Plan już jest zrealizowany, wszyscy chcieliśmy zdobyć jakikolwiek medal. Mamy co najmniej srebro, ale wszyscy patrzymy tylko na jeden kolor. Myślę, że w finale zrobimy wszystko, zostawimy całe swoje serce, całe swoje zdrowie na boisku, aby złoty krążek zawisł na naszych szyjach" - zapowiedział przyjmujący polskiej kadry Kamil Semeniuk.

Radość zawodników reprezentacji Polski po zwycięstwie w półfinałowym meczu mistrzostw świata siatkarzy w Katowicach / Łukasz Gągulski / PAP

W pewnych momentach głowa się za bardzo przegrzewała, ale co tam się przejmować, jesteśmy w finale - mówił po sobotnim meczu Kamil Semeniuk. Spodziewaliśmy się takiego spotkania, bo to był jednak półfinał mistrzostw świata, więc myślę, że żadna drużyna, mimo przegranego jednego seta czy straty kilku punktów, nie poddaje się i walczy do końca. Trzeba było być czujnym. Brazylijczycy byli jak bokser, który mimo mocnych ciosów cały czas się podnosił i potrafił oddać. Byliśmy cały czas czujni i walczyliśmy do samego końca. Najważniejsze, że wygraliśmy - dodał.

Podnieść się po tym, jak straciliśmy przewagę w tie-breaku jest bardzo trudno, rzadko kiedy się to udaje, raczej przewaga mentalna jest po stronie przeciwnika, który dogonił w tie-breaku. Myślę, że na jutro będzie to świetna lekcja - ocenił środkowy kadry Jakub Kochanowski.

Po pierwszym przegranym secie trener apelował do nas, żebyśmy byli cierpliwi, bo rywale grali bardzo dobrze w przyjęciu. Mimo że my mocno zagrywaliśmy, to oni potrafili utrzymywać piłki w grze. Wytrzymaliśmy to - analizował po meczu środkowy polskiej kadry Mateusz Bieniek. Mieliśmy już w tych rozgrywkach ciężkie momenty, już “krwawiliśmy", więc gdy przychodzi taki trudny czas, to już wiemy, jak reagować. Tak było w meczu ze Stanami Zjednoczonymi, tak było też w tym spotkaniu. To jest nasza przewaga. Finał to jednak najważniejsze starcie, chcemy ten turniej zakończyć wygraną - zapowiedział.