Polska będzie gospodarzem pierwszych turniejów przyszłorocznej edycji Ligi Narodów. Siatkarki w Radomiu (21-23 maja) zagrają z Tajlandią, Niemcami i Włochami, a podopieczni Vitala Heynena zmierzą się ze Stanami Zjednoczonymi, Brazylią i Niemcami.

Mistrzowie świata będą mieli szansę na poprawienie swojego wyniku z 2018 roku / PZPS /

Mistrzowie świata inauguracyjny turniej rozegrają w dniach 31 maja - 2 czerwca, ale nie jest jeszcze znane miasto, w którym odbędą się mecze.

Liga Narodów to nowe rozgrywki organizowane przez międzynarodową federację, pierwsza edycja odbyła się w tym roku. Zastąpiły męską Ligę Światową i żeński World Grand Prix. Wśród mężczyzn triumfowała Rosja, a Polska zajęła piąte miejsce. Z kolei w rywalizacji kobiet triumfowały Stany Zjednoczone, a biało-czerwone zostały sklasyfikowane na dziewiątej pozycji.



Przyszłoroczna edycja odbędzie się według takiej samej formuły. 16 reprezentacji będzie rywalizować w pięciu turniejach, a pięć najlepszych z klasyfikacji generalnej plus gospodarz wystąpią w Final Six.





Terminarz Ligi Narodów mężczyzn:



1. tydzień (31 maja-2 czerwca)



Grupa 1: Chiny (gospodarz), Niemcy, Iran, Włochy

Grupa 2: Argentyna (gospodarz), Bułgaria, Kanada, Portugalia

Grupa 3: Polska (gospodarz), USA, Brazylia, Australia

Grupa 4: Serbia (gospodarz), Francja, Rosja, Japonia



2. tydzień (7-9 czerwca)



Grupa 5: Chiny (gospodarz), Bułgaria, Polska, Francja

Grupa 6: Rosja (gospodarz), USA, Włochy, Portugalia

Grupa 7: Japonia (gospodarz), Argentyna, Brazylia, Iran

Grupa 8: Kanada (gospodarz), Niemcy, Australia, Serbia



3. tydzień (14-16 czerwca)



Grupa 9: Portugalia (gospodarz), Brazylia, Chiny, Serbia

Grupa 10: Bułgaria (gospodarz), Japonia, Włochy, Australia

Grupa 11: Iran (gospodarz), Kanada, Polska, Rosja

Grupa 12: Francja (gospodarz), Argentyna, USA, Niemcy



4. tydzień (21-23 czerwca)



Grupa 13: USA (gospodarz), Japonia, Chiny, Kanada

Grupa 14: Włochy (gospodarz), Argentyna, Serbia, Polska

Grupa 15: Iran (gospodarz), Francja, Portugalia, Australia

Grupa 16: Brazylia (gospodarz), Bułgaria, Niemcy, Rosja



5. tydzień (28-30 czerwca)



Grupa 17: Australia (gospodarz), Argentyna, Chiny, Rosja

Grupa 18: Brazylia (gospodarz), Włochy, Kanada, Francja

Grupa 19: Bułgaria (gospodarz), Iran, Serbia, USA

Grupa 20: Niemcy (gospodarz), Japonia, Polska, Portugalia



Turniej finałowy (10-14 lipca)



USA (gospodarz) plus pięć najlepszych drużyn z rundy zasadniczej



Terminarz Ligi Narodów kobiet 2019:



1. tydzień (21-23 maja):



Grupa 1: Polska (gospodarz), Włochy, Tajlandia, Niemcy

Grupa 2: Bułgaria (gospodarz), Japonia, Belgia, USA

Grupa 3: Brazylia (gospodarz), Dominikana, Rosja, Chiny

Grupa 4: Serbia (gospodarz), Holandia, Turcja, Korea Płd.



2. tydzień (28-30 maja):



Grupa 5: Włochy (gospodarz), USA, Dominikana, Serbia

Grupa 6: Turcja (gospodarz), Niemcy, Rosja, Japonia

Grupa 7, Makao (gospodarz): Chiny, Belgia, Tajlandia, Korea Płd.

Grupa 8: Holandia (gospodarz), Brazylia, Polska, Bułgaria



3. tydzień (4-6 czerwca):



Grupa 9, Hongkong (gospodarz): Chiny, Włochy, Japonia, Holandia

Grupa 10: USA (gospodarz), Korea Płd., Niemcy, Brazylia

Grupa 11: Tajlandia (gospodarz), Bułgaria, Dominikana, Turcja

Grupa 12: Belgia (gospodarz), Serbia, Rosja, Polska



4. tydzień (11-13 czerwca)



Grupa 13: Włochy (gospodarz), Korea Południowa, Bułgaria, Rosja

Grupa 14: Niemcy (gospodarz), Belgia, Holandia, Dominikana

Grupa 15: Japonia (gospodarz), Serbia, Tajlandia, Brazylia

Grupa 16: Chiny (gospodarz), USA, Polska, Turcja



5. tydzień (18-20 czerwca):



Grupa 17: Turcja (gospodarz), Belgia, Włochy, Brazylia

Grupa 18: Chiny (gospodarz), Niemcy, Bułgaria, Serbia

Grupa 19: Rosja (gospodarz), Tajlandia, Holandia, USA

Grupa 20: Korea Płd. (gospodarz), Japonia, Polska, Dominikana



Turniej finałowy (3-7 lipca)



Chiny (gospodarz) plus pięć najlepszych drużyn rundy zasadniczej.

