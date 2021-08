Polskie siatkarki pokonały Niemki 3:2 (22:25, 25:21, 25:16, 26:28, 15:8) w towarzyskim meczu rozegranym w Bielsku-Białej. Drugie spotkanie obu zespołów zaplanowano na czwartek.

Sparingi z Niemkami to dla podopiecznych Jacka Nawrockiego ostatni sprawdzian przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy. Przed tygodniem biało-czerwone również w Bielsku-Białej rozegrały dwa pojedynki kontrolne ze Słowaczkami - wygrały 3:1 i przegrały 1:3.

Mecz był dość wyrównany i momentami zacięty. Na początku spotkania Niemki nie mogły "wstrzelić" się zagrywką, psując często jedną za drugą. Mimo to, dzięki skuteczniejszej grze w ataku i bloku, wygrały pierwszą partię.

W kolejnych odsłonach Polki dyktowały warunki gry. Magdalena Stysiak kończyła niemal każdą akcję, ale Polkom zdarzały się przestoje. Przy remisie 20:20 Nawrocki poprosił o czas. Cztery kolejne punkty zdobyły jego podopieczne, dzięki m.in. trudnym serwisom Julii Nowickiej, i miały cztery piłki setowe.

Polka Zuzanna Górecka (C) i Niemka Louisa Lippmann (L) / Andrzej Grygiel / PAP

W kolejnym secie przewaga Polek była już ogromna, momentami wynosiła osiem-dziewięć punktów. Drużyna gości miała spore kłopoty z zagrywkami Katarzyny Wenerskiej, która też świetnie kierowała grą zespołu. Niemki szybko wróciły do gry w kolejnej partii, która do ostatnich piłek trzymała w napięciu. Gospodynie nie wykorzystały dwóch meczboli i rywalki doprowadziły do tie-breaka. W nim biało-czerwone szybko objęły kilkupunktowe prowadzenie i praktycznie nie popełniały błędów. Trener zespołu gości Felix Koslowski dokonywał zmian, ale Polki miały już mecz pod kontrolą i pewnie wygrały 15:8.

Polska - Niemcy 3:2 (22:25, 25:21, 25:16, 26:28, 15:8)

Polska: Katarzyna Wenerska, Klaudia Alagierska, Zuzanna Efimienko-Młotkowska, Martyna Łukasik, Zuzanna Górecka, Magdalena Stysiak, Maria Stenzel (libero) - Monika Jagła (libero), Julia Nowicka, Malwina Smarzek-Godek, Anna Stencel, Martyna Grajber.

Polki Klaudia Alagierska (L) i Zuzanna Górecka (C) oraz Niemka Louisa Lippmann (P) / Andrzej Grygiel / PAP