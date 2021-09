Polscy siatkarze wygrali 3:0 w setach z Serbami i wywalczyli brązowy medal mistrzostw Europy! Biało-czerwoni wygrali trzecią partię spotkania rozgrywanego w katowickim Spodku 25:22. W pierwszej zwyciężyli 25:22, a w drugiej 25:16.

Radość polskiej reprezentacji / PAP/Andrzej Grygiel /

To dziesiąty medal Polaków w ME, w tym czwarty brązowy. W przeszłości taki krążek wywalczyli też - poza poprzednią edycją - w 1967 i 2011 roku. Złoty zdobyli tylko raz - w 2009 roku, a pięciokrotnie srebrny - w latach 1975-1983.



Serbowie bronili tytułu. Biało-czerwoni i ekipa z Bałkanów zmierzyły się po raz drugi w tej edycji ME - w fazie grupowej w Krakowie gospodarze wygrali 3:2.





W finale Włosi walczą ze Słowenią

Zarówno Polacy, jak i Serbowie byli raczej faworytami sobotnich półfinałów, ale musieli uznać wyższość rywali. Biało-czerwoni przegrali ze Słoweńcami 1:3, przy czym drugiego seta 30:32, a czwartego 35:37. Z kolei Serbowie, dla których pod nieobecność w igrzyskach olimpijskich w Tokio ME były w tym sezonie imprezą docelową, ulegli odmłodzonej reprezentacji Italii 1:3.



O 20:30 Włosi, których trenerem jest Ferdinando De Giorgi - były szkoleniowiec Polaków - zmierzą się ze Słoweńcami.



Włosi sześciokrotnie byli mistrzami kontynentu, ale na siódmym tytuł czekają od 2005 roku. W finale byli poprzednio osiem lat temu. Słoweńcy po raz trzeci wystąpią w decydującym spotkaniu, oba dotychczasowe (2015, 2019) przegrali.