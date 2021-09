Włoscy siatkarze wygrali w katowickim Spodku z broniącą tytułu Serbią 3:1 (29:27, 25:22, 23:25, 25:18). W niedzielę zagrają o złoty medal z reprezentacją Słowenii, która wcześniej pokonała Polskę 3:1.

Mecz Włochy-Serbia / PAP/Andrzej Grygiel /

Pierwszy sobotni półfinał, w którym Słowenia pokonała Polskę 3:1, mógł rozgrzać kibiców z racji swojej dramaturgii. O losach czwartego seta decydowały trzykrotnie analizy wideo.



W starciu broniących tytuły Serbów z odmłodzoną drużyną Italii też emocji nie brakowało.



Selekcjoner Serbów Slobodan Kovac zapowiadał, że jego ekipę czeka ciężka przeprawa z głodną sukcesu młodą drużyną Italii. Miał rację.



Podopieczni byłego trenera biało-czerwonych Ferdinando De Giorgiego wygrali "na przewagi" pierwszą partię, w drugiej prowadzili na początku. Rywale odrobili straty, doprowadzili do remisu po 17.



Trener Włochów - który kadrę przejął po igrzyskach olimpijskich w Tokio - zareagował prośbą o przerwę. Krótko potem, po asie serwisowym Giulio Pinalego jego zespół prowadził już 2:0.



W trzecim secie Włosi musieli "gonić" wynik. Byli blisko (23:23), trudny do zatrzymania był wciąż Alessandro Michieletto, ale ostatecznie doświadczeni rywale przedłużyli mecz.



Do tie-breaka jednak nie doszło. Czwartą partię Włosi zaczęli od prowadzenia 5:0 i nie dali sobie już wydrzeć wygranej. Mecz drużyn prowadzonych przez byłych szkoleniowców Jastrzębskiego Węgla zakończył się wygraną ekipy Italii.



W niedzielę Polska zagra o 17.30 z Serbią o brązowy medal, a o 20.30 rozpocznie się finał Włochy - Słowenia.