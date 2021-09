Czwarty raz z rzędu Polacy zostali pokonani przez Słoweńców w fazie play-off mistrzostw Europy. Podobnie jak w 2019 roku, drużyna Alberto Giulianiego zablokowała biało-czerwonym wejście do finału i wygrała z mistrzami świata 3:1 (17:25, 32:30, 25:16, 37:35). Do historii przejdzie końcówka czwartego seta, kiedy to Słoweńcy dwukrotnie cieszyli się z wygranej w meczu, ale sędziowie zmieniali decyzje po obejrzeniu powtórek z akcji. Polacy jutro zagrają o brązowy medal ME.

