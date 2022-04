Sensacyjnym wynikiem zakończył się pierwszy ćwierćfinałowy mecz między Treflem Gdańsk a Jastrzębskim Węglem. Gdańszczanie, którzy w ostatniej kolejce fazy zasadniczej zapewnili sobie udział w play-offach, pokonali na wyjeździe mistrza Polski 3:2.

Gdańszczanie są bliżej półfinału PlusLigi / Zbigniew Meissner / PAP

Choć do samej końcówki pierwszej odsłony to gdańszczanie dominowali na boisku, to Jastrzębski Węgiel ostatecznie wygrał seta 28:26.

Druga odsłona przebiegała już pod dyktando jastrzębian (25:18).

Trzecia partia była bardziej wyrównana, ale po autowym ataku Jana Hadrawy to goście cieszyli się z wygranej (18:25).

/ Zbigniew Meissner / PAP

Jan Hadrava w trakcie ataku / Zbigniew Meissner / PAP

W czwartym secie gdańszczanie kontynuowali dobrą grę. Zachowali skuteczność w ataku i dzięki temu doprowadzili do tie-breaka (21:25).

Piąta partia była wyrównana. Dopiero po skutecznym bloku, a później ataku Bartłomieja Lipińskiego Trefl wyszedł na dwupunktowe prowadzenie, które zespołowi udało się utrzymać do końca meczu (13:15).

Stan rywalizacji play-off (do dwóch zwycięstw) 1-0 dla Trefla. Drugi mecz w sobotę (godz. 14.45) w Gdańsku.

Pierwszy mecz ćwierćfinałowy: Jastrzębski Węgiel - Trefl Gdańsk 2:3 (28:26, 25:18, 18:25, 21:25, 13:15).

Jastrzębski Węgiel: Stephen Boyer, Tomasz Fornal, Jakub Macyra, Rafał Szymura, Benjamin Toniutti, Łukasz Wiśniewski - Jakub Popiwczak (libero) - Szymon Biniek, Jurij Gladyr, Jan Hadrava, Eemi Tervaportti

Trefl Gdańsk: Łukasz Kozub, Bartłomiej Lipiński, Mateusz Mika, Bartłomiej Mordyl, Dmytro Paszycki, Kewin Sasak - Maciej Olenderek (libero) - Lukas Kampa, Patryk Łaba, Dawid Pruszkowski, Moritz Reichert, Mariusz Wlazły.