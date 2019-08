W piątek w gdańskiej Ergo Arenie polscy siatkarze rozpoczną walkę o igrzyska olimpijskie. W turnieju kwalifikacyjnym, podopieczni Vitala Heynena zmierzą się z Tunezją, Francją i Słowenią. Mieliśmy dla Was zaproszenia ViP na te spotkania.

Reprezentacja Polski w siatkówce / Jacek Bednarczyk / PAP

Po zakończonym w sobotę Memoriale Huberta Wagnera wszyscy kadrowicze dostali dwa dni wolnego. Do treningów w Gdańsku wrócą we wtorek.

Biało czerwoni razem z Francuzami, są typowani jako faworyci gdańskiego turnieju kwalifikacyjnego. Obie reprezentacje rozgrywały ostatnio spotkania towarzyskie. Francuzi dwa razy pokonali reprezentację USA. W tych spotkaniach zaprezentowali się oni bardzo dobrze. Mistrzowie świata rywalizowali zaś w Memoriale Huberta Wagnera. Polacy zajęli 2. miejsce i odnieśli jedną porażkę z Brazylią (1:3), która wygrała ten towarzyski turniej i wygrali dwa spotkania z Serbią (3:1) i Finlandią (3:0).

Mimo, że głównym rywalem w tym turnieju wydają się Francuzi, to nasz przyjmujący Bartosz Kwolek ostrzega przed lekceważeniem pozostałych drużyn. Wiem, że Francuzi ostatnie sparingi zagrali bardzo dobrze i są w niezłej formie. Nie ma co nikogo lekceważyć, bo ze Słowenią przegrywaliśmy na dużych turniejach. Trzeba więc się skupić i dać z siebie maksa i zobaczyć co będzie - mówił Bartosz Kwolek.

Na początek turnieju biało czerwoni zmierzą się z Tunezją, a Francuzi ze Słowenią.

Terminarz spotkań Turniej Kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 w Gdańsku:

Piątek, 9 sierpnia

17:00 Polska - Tunezja

20:30 Francja - Słowenia

Sobota, 10 sierpnia

15:00 Polska - Francja

18:30 Słowenia - Tunezja

Niedziela, 11 sierpnia

12:00 Francja - Tunezja

15:00 Polska - Słowenia