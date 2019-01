PKN Orlen na specjalnej konferencji prasowej zaprezentował bolid podobny do tego, jakim w najbliższym sezonie jeździć będzie Robert Kubica. W sezonie 2019 to właśnie płocki koncern będzie jednym z najważniejszych sponsorów teamu Williams Racing. Na bolidzie, którym ścigać będzie się Kubica, pojawi się logo firmy.

W spotkaniu z mediami biorą udział: prezes koncernu Daniel Obajtek oraz Robert Kubica.

Logo PKN Orlen będzie znajdowało się na tylnym skrzydle samochodu, nosie, lusterkach i wlocie powietrza, a także na kaskach i kombinezonach kierowców oraz na strojach członków zespołu.

W mediach społecznościowych na profilu PKN Orlen już wczoraj pojawiły się pierwsze zdjęcia i filmy bolidu.

Do powrotu Roberta Kubicy na tor Formuły 1 w barwach Williams Racing zostało niewiele ponad miesiąc. Już 18 lutego rozpoczną się testy Formuły 1 w Barcelonie. Początek sezonu mistrzostw świata F1 odbędzie się 17 marca podczas Grand Prix Australii.

W grudniowej rozmowie z RMF FM Robert Kubica przyznał, że bardzo cieszy się, że będzie reprezentował nasz kraj i jeździł z logotypem koncernu. I podwoimy swoją siłę w reprezentacji naszego kraju.

Jak zaznaczył, Formuła 1 jest dla niego jest szczytem motorsportu. Jest to kategoria, gdzie ściga się dwudziestu najlepszych kierowców świata. I samo dojście do tego jest już ogromnym wynikiem. Mi to się udało - można powiedzieć w cudzysłowie - dwa razy. Pierwszy raz w 2006 roku, teraz wracam po długiej przerwie - mówił w rozmowie z Marcinem Zaborskim.

Kubica o powrocie do Formuły 1: Ta furtka zawsze była półotwarta Michał Dukaczewski /RMF FM