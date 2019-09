Robert Kubica nie ukończył wyścigu o Grand Prix Rosji. Polak na 28. okrążeniu zjechał do boksu i został wycofany z rywalizacji. Krakowianin w rozmowach ze swoim inżynierem wyścigowym nie ukrywał zdziwienia po kolejnych dziwnych decyzjach strategicznych podjętych przez Williamsa.

Robert Kubica / ZURAB KURTSIKIDZE / PAP/EPA

Grand Prix Rosji nie zostanie zapamiętane zbyt dobrze przez Roberta Kubicę. Polak debiutował na torze w Soczi i pierwszy raz w tym sezonie nie ukończył wyścigu, chociaż nie można go za to winić.

Do zakończenia jazdy przez krakowianina doszło w dziwnych okolicznościach. Gdy na 28. okrążeniu George Russell rozbił swój bolid, na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa. Paul Williams, inżynier wyścigowy Kubicy, nakazał mu zjazd do boksu. 34-latek posłuchał polecenia i skierował się do alei serwisowej, a gdy do niej wjeżdżał, dowiedział się od inżyniera, że "zespół musi wycofać auto". "Zatrzymaj się przed garażem i wyłącz silnik" - zakomunikował Williams. Kubica nawet nie ukrywał zdziwienia. "Wow! Przyjąłem. A dlaczego tak robimy?"- zapytał, by w odpowiedzi usłyszeć: "Wyjaśnimy ci potem" - pisze Onet.

Nie wiem, dlaczego nie ukończyłem wyścigu. Wolę nie komentować, bo jeszcze powiem coś niewłaściwego - mówił po GP Rosji zdegustowany Kubica. Williams wydał absurdalny komunikat, w którym tłumaczył, że zdecydował się na ściągnięcie Polaka z toru, by "oszczędzać części przed kolejnymi wyścigami, bo w Soczi i tak nie było szans na punkty".

Jedynym moim celem było ukończenie wszystkich wyścigów, czego niestety nie uda się osiągnąć. Słabo jest z celami w tym roku, szkoda, że ten też nie wypalił. Niższego poziomu nie miałem od początku moich startów w Formule 1 - mówił ze smutkiem Polak.

Sytuacja z końcówki wyścigu nie była jedyną dziwną podczas Grand Prix Rosji. Na pierwszym okrążeniu nasz kierowca radził sobie bardzo dobrze i awansował na piętnastą pozycję. W związku z kolizjami konieczny był wyjazd samochodu bezpieczeństwa. Pod koniec kółka Williams nakazał Kubicy zjechać do boksu. Jesteście pewni? Po co? - pytał Robert, który ostatecznie zjechał do alei serwisowej, gdzie zmieniono mu opony na twarde. Po kolejnym okrążeniu Polakowi znowu nakazano zjazd do boksu. Tym razem nie skomentował on tej decyzji, a w jego bolidzie ponownie założono pośrednie opony - na tej samej mieszance nasz as ustawił się na starcie. Skąd ta zmiana? Nie wiadomo. Jednak w jej wyniku Kubica znalazł się na szarym końcu stawki.